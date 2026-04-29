Funcionarios de la UNGRD denuncian a Carlos Carrillo y a Leonidas Name por presunto acoso en la entidad

Ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría fue radicada una denuncia por presuntos actos de acoso contra altos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre ellos el secretario general, Leonidas Name Gómez, y el director Carlos Carrillo Arenas.
De acuerdo con la información conocida, publicada por Caracol Radio, los hechos señalados habrían ocurrido en el ejercicio de sus cargos dentro de la entidad.
Sobre este caso, y teniendo en cuenta que las autoridades ya tendrían en su poder la denuncia formal, se espera el inicio de las respectivas indagaciones para aclarar las declaraciones de las denuncias.