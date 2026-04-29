Funcionarios de la UNGRD denuncian a Carlos Carrillo y a Leonidas Name por presunto acoso en la entidad

Ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría fue radicada una denuncia por presuntos actos de acoso contra altos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre ellos el secretario general, Leonidas Name Gómez, y el director Carlos Carrillo Arenas. De acuerdo con la información conocida, publicada por Caracol Radio, los hechos señalados habrían ocurrido en el ejercicio de sus cargos dentro de la entidad. Sobre este caso, y teniendo en cuenta que las autoridades ya tendrían en su poder la denuncia formal, se espera el inicio de las respectivas indagaciones para aclarar las declaraciones de las denuncias.

Lo que dice el informe

Según el documento, presentado de manera anónima, se exponen una serie de conductas que podrían constituir acoso laboral y abuso de poder al interior de la entidad. Y es que lo más importante es que la denuncia señala que los hechos habrían ocurrido en el ejercicio de sus funciones administrativas. En particular, se cuestiona la conducta de Name Gómez durante su periodo como secretario general, indicando que habría establecido patrones de comportamiento inapropiados con contratistas de la entidad. Entre las acusaciones, se menciona que la renovación de contratos estaría supeditada a relaciones cercanas que excederían el ámbito laboral. Es más, una de las cosas que se describen es sobre supuestas invitaciones en contextos privados que implicarían presiones indebidas, lo que, según el denunciante, configuraría un posible abuso de autoridad y que tendría como consecuencia final una falta disciplinaria.

La querella con Rodríguez

En medio del escándalo que ha salido a la luz tras las declaraciones de Angie Rodríguez, que han salpicado a varios funcionarios del Gobierno, uno de ellos es el director de la UNGRD, Carlos Carrillo. Justamente, por esto, y en respuesta a las declaraciones de Rodríguez Carrillo, radicó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por un presunto entramado de extorsión y corrupción dentro del Fondo Adaptación, donde es directora Rodríguez. La denuncia, que consta de 46 páginas y fue publicada por el diario El Tiempo, incluye chats de WhatsApp y documentos que alertan a la Fiscalía de una supuesta extorsión en la que estaría involucrada una funcionaria del Fondo Adaptación.