Carlos Carrillo denuncia en Fiscalía y escala la disputa con Angie Rodríguez

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, radicó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por un presunto entramado de extorsión y corrupción dentro del Fondo de Adaptación.

La denuncia, que consta de 46 páginas y fue publicada por el diario El Tiempo, incluye chats de WhatsApp y documentos que alertan a la Fiscalía de una supuesta extorsión en la que estaría involucrada una funcionaria del Fondo de Adaptación, liderado por Angie Rodríguez, quien en Semana hizo este martes denuncias de alto calibre contra el Gobierno Petro.

La querella es una respuesta judicial del director de la UNGRD a las acusaciones de Rodríguez, quien lo señaló de presuntas presiones, espionaje y de hacer parte de una supuesta red de intimidaciones dentro del Gobierno.

Carrillo negó de manera directa los señalamientos y afirmó que Rodríguez estaría construyendo una “tormenta mediática” con fines políticos y sin sustento judicial.

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“Esta señora simplemente quiere generar una tormenta mediática para seguramente hacerle daño al Gobierno a pocos días de las elecciones”, afirmó.

El funcionario insistió en entrevista con Caracol Radio en que las denuncias deben presentarse ante la Fiscalía y no en medios de comunicación. “No es lo mismo denunciar en la Fiscalía que denunciar en un medio de comunicación”, dijo, al explicar que una acusación pública sin pruebas puede dejar “un manto de duda” sin sustento real.

Carrillo sostuvo que, cuando él ha tenido información verificable, la ha llevado directamente ante las autoridades.

Sobre las acusaciones específicas en su contra, especialmente la supuesta existencia de un “espía” dentro del Fondo Adaptación y los chats que, según Rodríguez, lo comprometerían, Carrillo aseguró que se trata de material manipulado. “Esto claramente es una prueba fabricada y eso se cae de su peso”, afirmó.

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Según explicó, los pantallazos de conversaciones de WhatsApp que le mostró Rodríguez no corresponden a su forma de escribir ni a la manera en que suele aparecer registrado en los contactos de quienes lo conocen.