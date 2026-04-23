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Carlos Carrillo denuncia en Fiscalía y escala la disputa con Angie Rodríguez

La querella es una respuesta judicial del director de la UNGRD a las acusaciones de Rodríguez.

  • Carlos Carrillo y Angie Rodríguez. Fotos: Presidencia
    Carlos Carrillo y Angie Rodríguez. Fotos: Presidencia
El Colombiano
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hace 1 hora
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El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, radicó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por un presunto entramado de extorsión y corrupción dentro del Fondo de Adaptación.

La denuncia, que consta de 46 páginas y fue publicada por el diario El Tiempo, incluye chats de WhatsApp y documentos que alertan a la Fiscalía de una supuesta extorsión en la que estaría involucrada una funcionaria del Fondo de Adaptación, liderado por Angie Rodríguez, quien en Semana hizo este martes denuncias de alto calibre contra el Gobierno Petro.

La querella es una respuesta judicial del director de la UNGRD a las acusaciones de Rodríguez, quien lo señaló de presuntas presiones, espionaje y de hacer parte de una supuesta red de intimidaciones dentro del Gobierno.

Carrillo negó de manera directa los señalamientos y afirmó que Rodríguez estaría construyendo una “tormenta mediática” con fines políticos y sin sustento judicial.

Lea también: Fiscalía citó a Angie Rodríguez para ampliar denuncia contra Carrillo, Guerrero y otros

“Esta señora simplemente quiere generar una tormenta mediática para seguramente hacerle daño al Gobierno a pocos días de las elecciones”, afirmó.

El funcionario insistió en entrevista con Caracol Radio en que las denuncias deben presentarse ante la Fiscalía y no en medios de comunicación. “No es lo mismo denunciar en la Fiscalía que denunciar en un medio de comunicación”, dijo, al explicar que una acusación pública sin pruebas puede dejar “un manto de duda” sin sustento real.

Carrillo sostuvo que, cuando él ha tenido información verificable, la ha llevado directamente ante las autoridades.

Sobre las acusaciones específicas en su contra, especialmente la supuesta existencia de un “espía” dentro del Fondo Adaptación y los chats que, según Rodríguez, lo comprometerían, Carrillo aseguró que se trata de material manipulado. “Esto claramente es una prueba fabricada y eso se cae de su peso”, afirmó.

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Según explicó, los pantallazos de conversaciones de WhatsApp que le mostró Rodríguez no corresponden a su forma de escribir ni a la manera en que suele aparecer registrado en los contactos de quienes lo conocen.

El esquema del 10 % que denuncia Carrillo

Según el documento radicado el pasado 14 de abril, la ingeniera Verónica Villegas, quien se desempeñaba como supervisora en el Fondo de Adaptación, habría exigido una “coima” equivalente al 10% del valor de un contrato a cambio de tramitar los desembolsos correspondientes.

El contrato en cuestión, de acuerdo con la denuncia publicada por El Tiempo, tiene un valor de 13.597 millones de pesos y como objetivo la recuperación de la dinámica hídrica del río Cauca en La Mojana, una zona gravemente afectada por inundaciones.

La denuncia de Carrillo señala que Villegas habría abusado de su posición de poder para inducir a Freddy Alejandro Covilla, representante del Consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025, a entregar el dinero bajo la amenaza de retrasar o impedir el pago del 37% del valor total del contrato, el cual debía girarse el pasado 11 de abril.

“Que la ingeniera Verónica Villegas, quien se desempeña como supervisora del contrato, manifestó de manera informal que el pago no sería tramitado en tanto no se le pagara a ella un porcentaje equivalente al 10% del valor del contrato. Dicho valor, naturalmente no se encuentra en el contrato y correspondería a una ‘coima’ para tramitar el pago solicitado”, dijo Carlos Carrillo en la denuncia.

”Fuego amigo”

Este proceso judicial se hace público en medio de un fuerte enfrentamiento entre Carrillo y Angie Rodríguez, antigua mano derecha del presidente Gustavo Petro en el Dapre.

Mientras Rodríguez califica las acusaciones como un “complot” liderado por Carrillo para desprestigiarla, el director de la UNGRD sostiene que “su única motivación es cumplir con su obligación legal de denunciar delitos tras ser contactado por los contratistas afectados”.

Rodríguez ha afirmado ante medios de comunicación, como Blu Radio y Semana, que Carrillo tiene “cooptado” el Fondo de Adaptación mediante informantes que le reportan todos sus movimientos.

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Por su parte, Carrillo sugiere que detrás de las declaraciones de la directora existiría un interés político para afectar al Gobierno Nacional en vísperas electorales, recordando su cercanía pasada con funcionarios de la administración anterior.

Se ha reportado que Verónica Villegas dejó su cargo en el Fondo de Adaptación recientemente, junto con otros tres funcionarios, sin que se hayan especificado los motivos de su salida.

La Fiscalía deberá ahora determinar si abre una nueva línea de investigación o anexa estas pruebas a las denuncias previas por irregularidades en la entidad.

Puede leer: ¿Quién extorsionó a Angie Rodríguez? Dice que la obligaron a pagar $20 millones

Carrillo enfatizó en su denuncia, revelada por El Tiempo, que los chats aportados provienen de una fuente anónima que le advirtió que la transparencia y legalidad de la contratación pública estaban siendo vulneradas de manera sistemática .

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