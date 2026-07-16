Directora de Implementación del Acuerdo de Paz denunció a De la Espriella por presunta injuria contra Timochenko

Argumentando que el discurso y la narrativa institucional son incidentes en la vida y protección de los firmantes de paz, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas, radicó una demanda en la Fiscalía General de la Nación en contra del presidente electo, Abelardo de la Espriella. En el documento —que llegó al ente investigador el 15 de julio— la funcionaria señala a De la Espriella por los presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir. Aunque asegura que estas acciones serían en contra de todos los firmantes, Cuartas hizo énfasis en el caso de Rodrigo Londoño, antes conocido como Timochenko.

¿Qué sucedió entre Abelardo de La Espriella y Rodrigo Londoño?

La reacción se produjo después de que De la Espriella reiterara sus críticas contra Rodrigo Londoño y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al asegurar que el exjefe de las Farc debería estar en prisión y que trabajará para que responda ante la justicia. En contexto: Directora de Implementación del Acuerdo de Paz pide investigar a Abelardo por pedir cárcel para ‘Timochenko’ “Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz del tribunal de la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida”, dijo el presidente electo.

Y añadió: “ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra, y contra la humanidad, de los jefes de las Farc siguen impunes”. Frente a ello, Cuartas defendió el proceso de paz firmado en 2016 y recordó que Londoño se sometió a los mecanismos de justicia transicional establecidos tras la negociación entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla. “El señor Rodrigo Londoño se acogió a una negociación y sus afirmaciones desconocen diez años de un largo proceso”, afirmó. La directora de la Unidad de Implementación también sostuvo que el presidente electo está obligado a respetar los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el marco del Acuerdo de Paz y advirtió que este tipo de declaraciones podrían aumentar los riesgos para quienes dejaron las armas. Conozca: Presidente de la JEP pide reunirse con De la Espriella para diálogo “constructivo” sobre el Acuerdo de Paz

Señaló que Abelardo “está en la obligación de respetar lo acordado, no estimular campañas de odio y con su estilo desafiante llama a la confrontación y la muerte. La vida de los firmantes de paz es una obligación proteger”. Londoño, por su parte, también respondió: “No respondamos, incluso a los discursos incendiarios, con respuestas incendiarias. Eso agudiza más la polarización a la que nos quieren llevar y a la que no debemos dejarnos llevar”, dijo.

Y finalizó diciendo: “Esto va a estar duro, va a estar difícil, pero la decisión que nunca podemos tomar es volver a las armas, porque sería un suicidio político y personal”.

La denuncia de Gloria Cuartas contra De la Espriella

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía, las recientes afirmaciones del presidente electo aumentan el nivel de riesgo para los excombatientes en proceso de reincorporación y constituyen un acto de estigmatización contra los firmantes del Acuerdo de Paz. Entérese: ¿De la Espriella puede meter a la cárcel a Rodrigo Londoño alias Timochenko? En concreto, la denuncia de Cuartas asegura que lo sucedido corresponde a “una serie de hechos que, por su gravedad y por el contexto persistente de violencia que afecta a la población firmante del Acuerdo Final de Paz de 2016, ameritan el inicio de las investigaciones penales a que haya lugar”. Por lo que pidió “la adopción de medidas que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, resulten necesarias para contribuir a la protección de la vida, la integridad y la seguridad de las y los firmantes de paz y sus familias, y a las distintas formas organizativas que los representan”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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