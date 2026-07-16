Gobierno recaudó $7,59 billones para emergencia climática, pero casi no los ha ejecutado: alertó la Contraloría

Aunque el Gobierno Nacional logró recaudar $7,59 billones mediante las medidas tributarias extraordinarias creadas durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por la temporada invernal, esos recursos prácticamente no habían sido ejecutados para atender y recuperar los territorios afectados.
Así lo advirtió la Contraloría General de la República, que alertó sobre retrasos en la formalización de convenios, la ausencia del plan de acción del Gobierno y la falta de pagos efectivos en las entidades responsables.