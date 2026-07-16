Gobierno recaudó $7,59 billones para emergencia climática, pero casi no los ha ejecutado: alertó la Contraloría

Aunque el Gobierno Nacional logró recaudar $7,59 billones mediante las medidas tributarias extraordinarias creadas durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por la temporada invernal, esos recursos prácticamente no habían sido ejecutados para atender y recuperar los territorios afectados. Así lo advirtió la Contraloría General de la República, que alertó sobre retrasos en la formalización de convenios, la ausencia del plan de acción del Gobierno y la falta de pagos efectivos en las entidades responsables.

Con corte al 18 de junio de 2026, el órgano de control informó que el recaudo proveniente del impuesto al patrimonio y de los mecanismos de alivio tributario ascendía a $7,59 billones, cifra equivalente al 87,5% de la adición presupuestal aprobada para atender la emergencia climática. Sin embargo, ese monto aún no alcanzaba a cubrir los $8,68 billones incorporados al Presupuesto General de la Nación para financiar las intervenciones, lo que, según la Contraloría, representaba un riesgo para la sostenibilidad financiera de las apropiaciones previstas para el segundo semestre del año. Le puede interesar: Contraloría prende las alarmas por el financiamiento del Presupuesto General de 2026: faltan $303 billones

La Contraloría advierte una ejecución prácticamente inexistente

En el seguimiento realizado a los recursos de la emergencia, el ente de control concluyó que, pese a que el dinero ya fue incorporado presupuestalmente y varias entidades cuentan con certificados de disponibilidad, “no se registra ejecución efectiva en obligaciones y pagos en las entidades responsables”. La Contraloría aseguró que los avances se han concentrado en el recaudo de los tributos extraordinarios, pero no en la inversión de esos recursos para atender las zonas afectadas por el frente frío. “El análisis evidenció avances importantes en el recaudo de las medidas tributarias extraordinarias, pero una ejecución prácticamente nula de los recursos destinados a atender y recuperar las zonas afectadas por la temporada invernal”, señaló el organismo en su comunicado. Una de las mayores preocupaciones corresponde a los recursos administrados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde los convenios necesarios para ejecutar las inversiones continúan en fase de estructuración, situación que ha retrasado el inicio de las intervenciones en los territorios afectados. Lea más: ¿Conviene trasladarse de un fondo privado a Colpensiones? Los riesgos que debe revisar antes de decidir

Transporte, Salud, Minas y otros sectores no han ejecutado los recursos

El informe también revela que varias entidades del Gobierno presentan una ejecución nula de los recursos asignados. De acuerdo con la Contraloría, los sectores de Transporte, Ambiente, Minas y Energía, Salud, Bomberos, Prosperidad Social e ICBF no registran ejecución de los recursos destinados para atender la emergencia. En los casos de Vivienda y Educación, aunque ya existen avances administrativos en la expedición de certificados presupuestales, aún no se reportan obligaciones adquiridas ni pagos realizados. El ente de control también cuestionó que, varios meses después de declarada la Emergencia Económica mediante el Decreto 0150 de 2026, el Gobierno Nacional aún no hubiera entregado el Plan de Acción Específico que detalle las acciones, responsables, cronogramas y metas para atender la crisis. Según la Contraloría, la ausencia de ese documento dificulta el seguimiento a la ejecución de los recursos públicos y limita la evaluación del cumplimiento de los objetivos que justificaron la declaratoria de emergencia. Conozca también: Así deja Petro “la olla raspada” de las finanzas públicas: $98 billones solo en intereses en 2027

Contraloría pide acelerar la ejecución de las inversiones

Ante este panorama, el organismo de control anunció que mantendrá la vigilancia preventiva sobre los recursos de la emergencia e hizo un llamado al Gobierno para agilizar la ejecución de las inversiones. En particular, solicitó acelerar la formalización de los convenios pendientes, garantizar que los recursos lleguen oportunamente a las regiones afectadas y asegurar que cada peso recaudado sea destinado exclusivamente a la atención y recuperación de las comunidades golpeadas por la temporada invernal. La Contraloría advirtió que la demora en la ejecución podría afectar la recuperación de los territorios afectados y generar un desfase entre los recursos recaudados mediante los tributos extraordinarios y las necesidades de inversión aprobadas para enfrentar la emergencia.

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