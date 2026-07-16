Congresista María Elvira Salazar critica operativos del ICE donde murió joven colombiano: “Se les fue la mano”

La congresista republicana representante de Florida, María Elvira Salazar, ha lanzado una fuerte crítica contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de varios migrantes latinoamericanos por disparos de agentes en menos de una semana.
La legisladora calificó los procedimientos como una “equivocación” y afirmó tajantemente que a las fuerzas migratorias “se les fue la mano” en sus operativos recientes. A su vez, reconoció que ese mensaje se lo ha hecho llegar al presidente Donald Trump.
“Le estoy diciendo a mi Partido Republicano que se están equivocando”, subrayó la representante Salazar ante los medios, reiterando que es imperativo que a los hispanos se les respete. “El presidente prometió que iba a deportar a la gente que tenía récords criminales severos, a la gente que no tiene papeles y que no debe estar aquí”, agregó.