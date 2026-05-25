Red de “contrataderos” concentra medio billón de pesos en contratos del Gobierno Petro

El año pasado, el secretario de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, destapó lo que denominó un carrusel de contratación, asociado a un esquema de “contrataderos”, una práctica mediante la cual empresas intermediarias ejecutarían contratos estatales sin cumplir plenamente los procedimientos establecidos en la ley.
Al final, resulta que estas organizaciones siguieron adelante con sus esquemas y lograron suscribir convenios por cerca de medio billón de pesos.
Entre las compañías señaladas aparecen Aldesarrollo, Red Summa, Red Universitaria y el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (Cisp). Organizaciones que habrían obtenido contratos con diversas entidades públicas del orden nacional. Estas estructuras, según los señalamientos, han terminado acumulando convenios en los meses previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y en la antesala del calendario electoral.