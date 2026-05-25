Incendio en parqueadero de Bello dejó tres carros totalmente destruidos

En la madrugada de este lunes 25 de mayo, un vehículo se incendió en un parqueadero de Bello, afectando a otros automotores con daños totales y parciales.

La emergencia se presentó en el parqueadero La Casona, ubicado en la carrera 54 con calle 67-69, en el sector Los Alpes, del barrio El Mirador, donde las llamas alcanzaron varios vehículos estacionados en el lugar. El establecimiento funciona además como parqueadero de una escuela de conducción del municipio.

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De acuerdo con el reporte preliminar, tres carros quedaron totalmente destruidos por el fuego y otros tres resultaron afectados parcialmente por las llamas y las altas temperaturas.

Algunos videos difundidos en redes sociales mostraron la magnitud de la emergencia y la densa columna de humo que se elevó sobre el sector durante la madrugada. Varios vecinos despertaron y salieron a observar con preocupación la intensidad del fuego.

La situación fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Bello, que lograron controlar la conflagración durante varias horas de trabajo, evitando que el fuego se expandiera y alcanzara zonas boscosas.

Según las autoridades, una persona tuvo que recibir atención en el sitio por inhalación de humo, aunque fue dada de alta allí mismo y no requirió traslado a un centro asistencial.

La atención de la emergencia finalizó hacia las 6:30 de la mañana. Por ahora, las autoridades investigan las causas que originaron el incendio en el parqueadero y no descartan que el fuego se haya propagado rápidamente debido a la cercanía entre los vehículos.

El hecho ocurre en medio de una temporada de múltiples emergencias por incendios en Bello y el norte del Valle de Aburrá. El pasado 18 de mayo, los organismos de socorro también tuvieron que atender un incendio en el cerro Quitasol, una zona que además enfrenta problemas por construcciones ilegales y expansión urbana irregular. Estas construcciones ilegales son, para la comunidad local, una de las posibles causas de varios incendios recientes en el municipio.

Las altas temperaturas, las condiciones secas y los fuertes vientos han aumentado el riesgo de incendios tanto forestales como estructurales en varios municipios del área metropolitana, situación frente a la cual las autoridades han reiterado llamados a la prevención y al reporte oportuno de cualquier conato de incendio.

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