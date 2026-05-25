Caso Yulixa Toloza: el consentimiento firmado no exime de responsabilidad al centro de estética de garaje

El abogado Iván Cancino se refirió a la controversia surgida en torno al consentimiento informado firmado por Yulitxa Tolosa en un centro estético de garaje donde se realizó un procedimiento que derivó en su desaparición por una semana hasta ser encontrada muerta en un paraje rural en Cundinamarca.
Cancino, en diálogo con Brava News, un portal periodístico de investigación, explicó que el consentimiento informado es un documento clave dentro de la práctica médica, pero que ha sido objeto de múltiples debates jurídicos por su impacto en eventuales responsabilidades disciplinarias, penales y civiles de los profesionales de la salud.
“Este consentimiento, para que sea válido, debe ser explicado de manera clara, absoluta y contener cláusulas lógicas y adecuadas con la Lex Artis”, señaló el jurista.
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En ese sentido, recordó que la Lex Artis se entiende como el estado del arte de la medicina, es decir, los estándares técnicos y científicos que rigen los procedimientos médicos antes, durante y después de su realización.