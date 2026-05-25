Caso Yulixa Toloza: el consentimiento firmado no exime de responsabilidad al centro de estética de garaje

El abogado Iván Cancino se refirió a la controversia surgida en torno al consentimiento informado firmado por Yulitxa Tolosa en un centro estético de garaje donde se realizó un procedimiento que derivó en su desaparición por una semana hasta ser encontrada muerta en un paraje rural en Cundinamarca. Cancino, en diálogo con Brava News, un portal periodístico de investigación, explicó que el consentimiento informado es un documento clave dentro de la práctica médica, pero que ha sido objeto de múltiples debates jurídicos por su impacto en eventuales responsabilidades disciplinarias, penales y civiles de los profesionales de la salud. “Este consentimiento, para que sea válido, debe ser explicado de manera clara, absoluta y contener cláusulas lógicas y adecuadas con la Lex Artis”, señaló el jurista. Lea también: Dueña de clínica de “garaje” dice que Yulixa Toloza no murió allí, sino en el carro en que fue sacada En ese sentido, recordó que la Lex Artis se entiende como el estado del arte de la medicina, es decir, los estándares técnicos y científicos que rigen los procedimientos médicos antes, durante y después de su realización.

El reconocido abogado advirtió que en Colombia, de manera generalizada, el consentimiento informado suele convertirse en un trámite formal sin la debida explicación al paciente. “A todos los colombianos que han estado en una consulta o procedimiento les hacen firmar una hoja, pero no se les explica de manera clara y consciente, o incluso se firma después del hecho ocurrido”, afirmó. Le puede interesar: ¿Quién es “Doc Leo”? El misterioso anestesiólogo que falta por capturar en el caso Yulixa Toloza. Para Cancino, este caso debería servir para abrir un debate sobre la seriedad y el alcance real de este documento en el sistema de salud colombiano. Sin embargo, fue enfático en que, en el caso concreto, “el consentimiento no exime de responsabilidad a los involucrados”. “Es absolutamente claro que responden por lo que pase”, dijo, al señalar que el documento podría ser ineficaz si el procedimiento se realizó en condiciones irregulares o sin la debida información al paciente. También le puede interesar: El blindaje legal en Venezuela que frenaría extradición de capturados por caso de Yulixa Toloza, ¿y ahora? Cancino insistió en que, tras el debido proceso y respetando la presunción de inocencia, los responsables deben responder con sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos si se demuestra su culpabilidad. El cuerpo de Yulixa fue hallado el martes 19 de mayo en Cundinamarca, en la vía que comunica a los municipios de Apulo y Anapoima.

El hallazgo se produjo en una zona boscosa y de difícil acceso, conocida como “La Gaveta”, ubicada a un costado de la carretera nacional, en el kilómetro 44 con 900 metros del corredor vial. Lea también: Caso Yulixa Toloza: ¿qué pasa con los controles a ‘clínicas de garaje’? De acuerdo con las autoridades, la ubicación exacta del cuerpo fue posible tras un trabajo de análisis e inteligencia que incluyó la revisión de más de 100 horas de grabaciones de cámaras de seguridad y peajes. Posteriormente, una vez delimitada el área de búsqueda, se emplearon drones para el sobrevuelo del sector boscoso. A esta labor se sumó información de inteligencia adicional, obtenida mediante una videollamada desde Venezuela, la cual resultó clave para precisar el punto del hallazgo. En el lugar, unidades de la Sijín realizaron la inspección técnica del cadáver, siguiendo el protocolo judicial correspondiente. Luego de esta diligencia, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal que estableció, de forma preliminar, que Yulixa murió como consecuencia de una embolia pulmonar. Amplíe la noticia: ¿Quién operó a Yulixa Toloza? Medio venezolano controvierte versiones y aseguró que fue un cirujano certificado

Yulixa se habría arrepentido a último momento de la lipólisis

Las investigaciones sobre la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, quien falleció de un embolia pulmonar producido en medio de una cirugía estética en un centro clandestino de Bogotá han revelado detalles desgarradores sobre sus últimas horas y nuevas pruebas que podrían hundir a los presuntos responsables. Según testimonios recopilados por la Fiscalía y que fueron conocidos inicialmente por Semana y El Tiempo, la estilista de 52 años vivió un calvario físico antes de morir, manifestando un profundo arrepentimiento por haberse sometido al procedimiento. Mientras su salud se deterioraba rápidamente en el establecimiento Beauty Láser, Yulixa alcanzó a expresar su angustia a quienes la rodeaban. Siga leyendo: Fiscalía revela detalles de ADN, cabellos y facturas halladas en el vehículo que transportó a Yulixa Toloza “Las últimas palabras de Yulixa fueron que tenía mucha sed, que se había arrepentido de hacerse la cirugía, que sentía mucho dolor en la espalda y debilidad”, dice uno de los testimonios en el expediente según los medios citados. Su estado era tan crítico que perdió la fuerza en su cuerpo y necesitó asistencia incluso para eliminar orina. Amalia Pardo, amiga de la víctima, relató haberla visto en una camilla, cubierta y con el cuerpo y las manos totalmente helados pocas horas después de la intervención. A pesar de los signos evidentes de una emergencia médica, como dificultad respiratoria y alteración ocular, el personal del centro le aseguró que era un efecto “normal” de la anestesia y nunca solicitaron una ambulancia.

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