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Denuncian que grupos armados no dejan hacer campaña por Paloma Valencia en municipios del Valle

Aunque las autoridades aseguran que se están cumpliendo todos los protocolos de seguridad, dirigentes y líderes del partido aseguran que han recibido amenazas en zonas rurales de Dagua, Jamundí, Buenaventura y Guacarí.

  • El diputado del Centro Democrático denunció la situación en sus redes sociales. FOTOS: COLPRENSA.
    El diputado del Centro Democrático denunció la situación en sus redes sociales. FOTOS: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Cilindros bomba, disparos en medio de la calle, retenes, amenazas y decenas de muertos y heridos; ese es el panorama que se vive a lo largo del departamento del Valle del Cauca. La inseguridad no solo preocupa por los problemas que causa en sí misma, sino porque faltan 25 días para las elecciones presidenciales y la pregunta que muchos se hacen es sí habrá las garantías para que los ciudadanos de la región ejerzan uno de sus derechos políticos más importantes: votar.

En ese contexto llega la denuncia de varios líderes del Centro Democrático del Valle, quienes aseguraron que en zonas rurales de Dagua, Jamundí, Buenaventura y Guacarí habría grupos armados que no permiten hacer campaña política por la candidata de su colectividad: Paloma Valencia.

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Los denunciantes agregaron que, según han visto, habría grupos armados presionando para votar por determinados partidos políticos. La intimidación se haría por medio de panfletos y patrullajes.

Rafael Rodríguez, diputado del departamento, publicó un video en sus redes sociales en el que dijo:

“A la comunidad de las zonas montañosas de varios municipios del departamento la están obligando a votar por un candidato en especial, y sobre todo les dicen que no pueden votar por el candidato de la derecha”.

Y agregó: “A punta de fusiles están amedrentando a la población en sectores como Villa Colombia, Ampudia, Santa Rosa, en Guacarí, y la parte alta de Buga, que están controlados por estos grupos armados ilegales. Además, hay una injerencia en los puestos de votación cercanos”.

El diputado del Centro Democrático dijo que espera que las autoridades actúen para garantizar la seguridad y los derechos políticos y sociales de la población.

En respuesta, Rodrigo Molano, delegado de la Registraduría Nacional en el Valle, aseguró que ya se realizó el quinto Comité de Seguimiento Electoral y que todo marcha bajo parámetros estrictos de verificación, protección y seguridad.

“En la intervención que entregó la Fuerza Pública se determinó que está cubierta la totalidad de la seguridad en los puestos de votación, y nosotros, como Registraduría Nacional Delegación Valle, también dimos un parte de tranquilidad, bajo el entendido de que contamos con la logística y la organización necesarias para que, en todos los puestos de votación del Valle del Cauca, las personas puedan votar con tranquilidad”, dijo.

Mientras tanto, el proceso electoral continúa: ya se están definiendo traslados de puestos de votación y se están designando jurados.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué municipios del Valle del Cauca estarían afectados por amenazas durante la campaña presidencial?
Las denuncias mencionan zonas rurales de Dagua, Jamundí, Buenaventura, Guacarí y sectores montañosos cercanos a Buga, donde habría presencia de grupos armados y presiones a votantes.
¿Qué tipo de intimidaciones denunció el Centro Democrático en el Valle?
Según líderes del partido, las comunidades estarían recibiendo amenazas mediante panfletos, patrullajes armados y restricciones para participar en actividades políticas o apoyar candidatos de derecha.
¿Qué dijeron las autoridades sobre la seguridad electoral en el Valle del Cauca?
La Registraduría y la Fuerza Pública aseguraron que ya se realizaron comités de seguimiento electoral y que existen protocolos de seguridad para garantizar las votaciones en todos los puestos del departamento.
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