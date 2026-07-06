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Denuncian que buscan dejar amarrados 129 cargos en el SENA en plena transición de gobierno

Así lo señaló la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. ¿Qué pruebas dio y qué exigencias hizo a las autoridades?

  • En algunas sedes del SENA se denunció que sacaban a los estudiantes de clase para hacerle campaña a Iván Cepeda. Foto: SENA.
    En algunas sedes del SENA se denunció que sacaban a los estudiantes de clase para hacerle campaña a Iván Cepeda. Foto: SENA.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La senadora del Centro Democrático y excandidata presidencial Paloma Valencia señaló que la dirección del SENA estaría acelerando el proceso para proveer cargos de directores regionales y subdirectores de centro. Esto, a un mes de que se termine el gobierno de Gustavo Petro.

“Lo más grave es que, a última hora, reactiva la etapa de entrevistas, una evaluación subjetiva que equivale al 15 % del puntaje total, justo cuando el país ya eligió un nuevo gobierno”, escribió Valencia en redes sociales.

Alegó que existiría un interés de dejar cargos “amarrados” antes de que termine el gobierno. “Todo indica que quieren dejar amarrados cargos estratégicos antes de entregar el poder”.

Valencia agregó que “es una maniobra que compromete la transparencia, genera un desgaste administrativo y financiero innecesario y dificulta la transición del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Las instituciones no pueden convertirse en fortines políticos de salida”.

Exigencias de Paloma Valencia a las instituciones

Tras exponer su inconformidad, la congresista hizo una serie de exigencias, y se refirió a “actuar antes de que el daño esté hecho”.

A la Procuraduría le exigió “ejercer control preventivo inmediato” sobre el proceso, “que ya había sido suspendido anteriormente por presuntas irregularidades”.

En cuanto a la Dirección General del SENA, Valencia le exigió “congelar de forma inmediata los procesos de selección de estos cargos mientras se produce el empalme de Gobierno”.

También hubo mensaje para el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Se recuerda que Valencia compitió con él en primera vuelta, donde hubo ataques de parte y parte, pero en segunda lo apoyó.

“Al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, (le exigimos) preparar las acciones administrativas necesarias para impedir que un proceso cuestionado termine condicionando la dirección de una de las instituciones más importantes del país”, dijo la senadora.

Finalmente, Valencia concluyó que “la institucionalidad no puede utilizarse para dejar cuotas de última hora” y que “la transición debe respetar la voluntad de los colombianos y proteger la transparencia en el manejo del Estado”.

Le puede interesar: Procuraduría suspendió contratos de vigilancia por $192.419 millones en el Sena: esto respondieron desde la entidad

Choques en el empalme

Las denuncias no solo vienen de Valencia, sino del gobierno entrante. En medio del proceso del “Empalme Anticorrupción”, como lo denominaron, han señalado posibles irregularidades en diferentes instituciones.

En cuanto a la información que más le preocupa y la institución donde deben prenderse alertas, según lo que han encontrado en el empalme, el vicepresidente José Manuel Restrepo ha hablado del Ministerio de Defensa.

Decisiones con relación a equipamiento militar. No son decisiones millonarias, sino billonarias, entre 8 y 13 billones de pesos. Detrás de esas grandes compras hay dudas. Son hechas a última hora y son compromisos gigantescos que dejan al gobierno entrante, sobre la base de negociaciones donde existen inquietudes sobre cómo ha sido el proceso”.

A su vez, el vicepresidente electo solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) abstenerse de adelantar nuevos nombramientos relacionados hasta la posesión del nuevo gobierno, prevista para el próximo 7 de agosto.

También ha mencionado los “abusos en nombramientos en provisionalidad de varios cargos en la Cancillería. Preocupa porque son funcionarios del Estado, amigos del gobierno (actual), que se nombran así en la carrera, de tal manera que hay ‘atornillamiento durante un periodo de tiempo’”.

Estos nombramientos fueron motivo de choque con el presidente Gustavo Petro. Cuando Restrepo le pidió detenerlos, a través de un mensaje por redes sociales, el presidente contestó que “su gobierno termina el 6 de agosto”.

En otras palabras, que hasta esa fecha sigue mandando él y haría caso omiso a cualquier petición o sugerencia, más aún si se tiene en cuenta la rivalidad y la relación deteriorada que existe entre ambos equipos de gobierno.

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