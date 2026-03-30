Procuraduría suspendió contratos de vigilancia por $192.419 millones en el Sena: esto respondieron desde la entidad

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) estaría enfrentando cuestionamientos por una serie de presuntas irregularidades en un proceso de contratación masivo para sus servicios de vigilancia y seguridad privada.
Esta licitación, que involucra recursos superiores a los 192.419 mil millones de pesos, ha despertado las alarmas de los entes de control y de diversas empresas del sector que han seguido de cerca cada paso del proceso.
Según reportó la Unidad Investigativa de El Tiempo, lo que debía ser una adjudicación transparente el pasado viernes terminó convirtiéndose en un escenario de incertidumbre tras una intervención de última hora por parte de la Procuraduría General de la Nación.
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De acuerdo con la información consignada en la plataforma de contratación estatal del Secop, el cronograma oficial indicaba que los ganadores de la millonaria licitación debían anunciarse al cierre de la semana pasada. No obstante, el proceso se vio interrumpido por un oficio con el sello de “Advertencia-Urgente” emitido por la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.