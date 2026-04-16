Disidencias habrían robado vehículos de la UNP asignados a líderes sociales en Catatumbo

Una serie de interceptaciones armadas contra esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) terminó con el robo de tres camionetas asignadas a líderes sociales en Norte de Santander, en hechos ocurridos en distintos puntos del departamento y que son materia de investigación por parte de las autoridades.
De acuerdo con la información preliminar, hombres armados detuvieron los vehículos, obligaron a sus ocupantes a descender y se llevaron los automotores. Los casos se registraron en Ocaña, Sardinata y en la vereda La Tarrita, en la vía hacia Pozo Azul. En total, fueron hurtadas dos camionetas blindadas y una convencional.
Las autoridades indagan, además, si durante los hechos los atacantes se apropiaron de las armas de dotación de los escoltas.