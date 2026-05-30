EN VIDEO: Cohete de Jeff Bezos explotó durante prueba de encendido

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La Alcaldía reiteró su rechazo a cualquier manifestación de violencia en los entornos escolares.
Una campaña de recaudo para financiar desplazamientos de votantes a favor del candidato Iván Cepeda generó controversia en Medellín, luego de que ciudadanos advirtieran posibles riesgos de trashumancia electoral e irregularidades en el proceso.
La USO anunció que no respaldará a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales y apoyará candidatos que promuevan exploración de hidrocarburos, fracking y medidas para fortalecer la sostenibilidad de Ecopetrol.
Estados Unidos advirtió que puede retomar la guerra contra Irán si fracasan las negociaciones de paz, mientras ambas potencias mantienen profundas diferencias sobre el programa nuclear, el estrecho de Ormuz y las sanciones económicas.
Las denuncias de EL COLOMBIANO sobre la utilización política de Equipos Básicos de Salud en La Guajira encendieron las alarmas entre organizaciones de pacientes y sectores de oposición, que pidieron la intervención de los organismos de control.