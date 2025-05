La dura respuesta del congresista estadounidense Díaz-Balart a Petro: “Tiene serios problemas de adicción”

La confrontación se originó luego de un discurso del presidente Petro desde la Plaza de Armas en Bogotá, donde advirtió sobre un supuesto complot en su contra luego de que el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, lo acusara de tener problemas de consumo de drogas.

“La culpa no la tiene el viejo. Lo que salió hoy no es un chisme, es un complot. Y no es nacional el complot, no es de colombianos, aunque haya colombianos, y, por tanto, es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía de Colombia y a la libertad de los colombianos”, aseguró el jefe de Estado el martes.

En su discurso, el presidente Petro se refirió a Díaz-Balart como el principal responsable del presunto golpe de Estado.

“Quien dirige la reunión no es un colombiano, es el senador (sic) de los Estados Unidos Díaz-Balart, de extrema derecha (...) Él es el jefe y lo que buscan es usar al Congreso (colombiano) para tumbar al presidente y si eso llegase a pasar debe estallar la revolución colombiana, porque es un infundio de los nazis en Estados Unidos. ¡Y no renuncio!”, aseguró Petro.

“Si quieren tumbar al presidente estallará la revolución colombiana y porque el presidente se irá el 7 de agosto, pero hasta el 7 de agosto como el pueblo ordenó no antes y no con mentiras y trapizondas así que Álvaro Leyva dígale a Díaz-Balart esto que se intenta derribar como extranjero al presidente de Colombia, estallará la revolución colombiana”, finalizó el presidente.

Luego, en la red social X, Petro publicó: “Dias Balart, no intentes derribar al presidente de Colombia, porque desencadenarás la revolución colombiana (sic)”.

Poco después, el diplomático republicano acusó a Petro de estar “bajo la influencia de drogas, alcohol o ambos” y afirmó que su comportamiento era motivo de “vergüenza ajena”. En esa misma publicación, le sugirió al presidente buscar centros de rehabilitación.

“Sr. Petro, le incluyo aquí una lista de algunos programas de rehabilitación de drogas para que busque ayuda profesional con su problema de adición”, lanzó Díaz-Balart en una publicación de X.