Director de Los Bacanes del Sur relató cómo fue secuestrado y liberado por disidencias de las Farc: “Duramos vendados tres días”

“Se bajaron como cinco tipos encapuchados, vestidos todos de negro, y nos colocaron un fusil de frente”. Así narró Milton César Mesa, director y fundador de Los Bacanes del Sur, el momento en que comenzó el secuestro que lo mantuvo cautivo durante tres días en el Cauca junto con Néikler Vega Hernández, director de la Orquesta Rumba Kids.
El músico contó que el domingo 2 de agosto regresaba de un restaurante ubicado entre Popayán y El Tambo acompañado de su esposa, sus dos hijos y Vega Hernández cuando una camioneta blanca les bloqueó el paso. Los hombres armados obligaron únicamente a los dos artistas a subir al vehículo en el que viajaban.
En contexto: No paran los secuestros: ahora la víctima es el director de la orquesta Los Bacanes del Sur
“Nos subieron a la misma camioneta de nosotros, nos taparon los ojos y duramos vendados aproximadamente unos tres días”, relató en un video divulgado en las redes sociales de Los Bacanes del Sur, después de recuperar la libertad.