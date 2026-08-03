Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

No paran los secuestros: ahora la víctima es el director de la orquesta Los Bacanes del Sur

El secuestro fue ejecutado por tres hombres armados en un establecimiento comercial de Popayán.

  • Milton César Mesa Ortega, el director de la orquesta Los Bacanes del Sur, secuestrado en Cauca. FOTO: CORTESÍA.
    Milton César Mesa Ortega, el director de la orquesta Los Bacanes del Sur, secuestrado en Cauca. FOTO: CORTESÍA.
  • Orquesta Los Bacanes del Sur
    Orquesta Los Bacanes del Sur
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

Tres hombres armados secuestraron en el departamento del Cauca a Milton César Mesa Ortega, el director de la orquesta Los Bacanes del Sur, y se lo llevaron con rumbo desconocido en una camioneta de alta gama.

El crimen ocurrió en la tarde de este domingo 2 de agosto, y de momento las autoridades desconocen a qué grupo armado pertenecen los secuestradores.

De acuerdo con la información preliminar del caso, la víctima estaba en un establecimiento comercial de la vereda Cajete, en la ciudad de Popayán, cuando fue sorprendido por los delincuentes.

Ante la mirada atónita de los presentes, lo hicieron subir a una camioneta Toyota Fortuner y emprendieron la huida en dirección al municipio de El Tambo.

En ese lugar tienen injerencia el frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central (EMC), y el frente José María Becerra, del ELN. Los investigadores de la Policía tratan de esclarecer si alguna de estas organizaciones está involucrada en el secuestro.

Orquesta Los Bacanes del Sur
Orquesta Los Bacanes del Sur

Los Bacanes del Sur son una agrupación de música norteña y popular, con más de una década en escena. Milton Mesa no solo es su actual director, sino también el fundador.

En la última semana se registró un repunte del delito de secuestro en distintas partes del país. Para citar un par de ejemplos, el pasado 30 de julio, en un lapso de apenas cuatro horas, fueron raptados dos funcionarios públicos.

El primer caso fue reportado en el departamento de Nariño, a eso de las 2:00 p.m., en la carretera que comunica a Pasto con el municipio de Policarpa.

En un bus de servicio público se transportaba en calidad de pasajero el patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido, desarmado y vistiendo prendas de civil. El policía venía de asistir a una cita médica en la capital nariñense.

“De acuerdo con la información preliminar, habría sido interceptado por un grupo de hombres armados que obligó a descender a los pasajeros del automotor. Tras verificar su identidad, el funcionario fue retenido y llevado con rumbo desconocido”, informó la Policía en un comunicado.

Cuatro horas más tarde, a eso de las 6:00 p.m., se registró el segundo secuestro al otro extremo del país, en La Guajira. La víctima fue David Rodríguez Gómez, un contador público que trabaja para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el área financiera de la sede del municipio de Uribia.

El servidor público se movilizaba en una camioneta por una vía del barrio Yosú, cuando fue detenido por un puñado de hombres armados, quienes abordaron su vehículo a la fuerza y se lo llevaron.

Según las autoridades locales, el secuestrado es hermano de Eissa Rodríguez Gómez, secretaria de Asuntos Indígenas de la Alcaldía de Uribia.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: El misterio del rapto y liberación del registrador Jefferson Murillo.

Preguntas frecuentes

¿Dónde fue secuestrado Milton Mesa?
Milton Mesa fue secuestrado en la vía que comunica a Popayán con El Tambo, en Cauca. Las autoridades han mencionado sectores rurales de este corredor vial como lugar del hecho.
¿Quién es Milton Mesa?
Milton César Mesa Ortega es fundador, director, acordeonista y productor de Los Bacanes del Sur, agrupación colombiana reconocida por interpretar música popular y norteña.
¿Qué se sabe del paradero de Milton Mesa?
Hasta el reporte inicial no existía información oficial sobre su paradero. La Policía, el Ejército y unidades del Gaula desplegaron operativos para localizarlo e identificar a los responsables.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos