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32 cuerpos han sido recuperados en las cinco fases de búsqueda de la UBPD dentro del Cementerio Universal de Medellín

Este es considerado un sitio emblemático para la búsqueda de personas desaparecidas, pues allí fueron a dar las víctimas de la violencia social, política y armada en varias épocas.

  • Las labores forenses en el Cementerio Universal se están realizando por parte de la UBPD desde el año 2020. FOTO: CORTESÍA UBPD
    Las labores forenses en el Cementerio Universal se están realizando por parte de la UBPD desde el año 2020. FOTO: CORTESÍA UBPD
  • Hasta ahora van cinco fases de intervención en este sitio emblemático de la capital antioqueña. FOTO: CORTESÍA UBPD
    Hasta ahora van cinco fases de intervención en este sitio emblemático de la capital antioqueña. FOTO: CORTESÍA UBPD
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Con las bóvedas que fueron intervenidas en los últimos días en el Jardín Cementerio Universal de Medellín se completaron 32 cuerpos recuperados en ese camposanto por parte de los profesionales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

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El abordaje forense de este sitio con el fin de tratar de hallar a las personas de las cuales se perdió el rastro en medio del conflicto armado colombiano se inició en el año 2020 y ya van cinco fases dentro de esta labor.

En la quinta, realizada entre el 14 y el 18 de septiembre pasados, la UBPD recuperó 14 cuerpos tras intervenir igual número de bóvedas, en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.

Previamente, en la fase 1, que se hizo en colaboración con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) habían exhumado dos cuerpos, seis en 2021 en la fase 2, cuatro en 2024 en la fase 3 y seis entre 2025 y 2026 en la fase 4.

“La búsqueda en el Cementerio Universal da respuesta a decenas de familias del departamento de Antioquia, en especial a quienes buscan personas que fueron arrojadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca, o que fueron abandonadas en sitios a campo abierto”, explicó la coordinadora de la Regional Noroccidente de la Unidad de Búsqueda, Amaranta Salazar.

Los trabajos acá revisten un significado especial porque históricamente este ha sido el principal sitio de inhumación de cuerpos no identificados y de cuerpos identificados no reclamados en la zona central de Antioquia y particularmente víctimas de desapariciones de los sectores más marginales y vulnerables de la sociedad, entre estas, personas en situación de calle, miembros de la comunidad LGBTIQ+ y trabajadoras sexuales.

Hasta ahora van cinco fases de intervención en este sitio emblemático de la capital antioqueña. FOTO: CORTESÍA UBPD
Hasta ahora van cinco fases de intervención en este sitio emblemático de la capital antioqueña. FOTO: CORTESÍA UBPD

Pero aparte de eso, en este espacio, localizado en el norte de la capital antioqueña, han sido enterradas personas desaparecidas en medio de las hostilidades, tanto en las zonas urbanas del Valle de Aburrá como en las áreas rurales del Noroccidente del país.

Hasta ahora, en todo el territorio nacional la Unidad de Búsqueda ha encontrado 5.721 cuerpos que corresponden a personas desaparecidas, ha entregado dignamente 830 y ha encontrado 633 personas con vida. Esto frente a un universo de más de 130.000 desaparecidos en el marco de hostilidades armadas.

La Regional Noroccidente de la UBPD comprende Antioquia, Caldas y Chocó, y en estos tres departamentos ha recuperado 1.628 cuerpos, de los cuales ha entregado dignamente 224 y ha encontrado 122 personas con vida.

La regional tiene 19 planes regionales de búsqueda, donde están abarcados 173 municipios. Las indagaciones han permitido establecer 4.200 sitios de interés forense, en los que habría cuerpos de personas dadas por desaparecidas en razón y en el contexto del conflicto armado colombiano.

La coordinadora Salazar destacó que estos resultados son producto de investigaciones humanitarias y extrajudiciales rigurosas, de la participación de las personas y organizaciones buscadoras y del compromiso de las entidades territoriales para avanzar en los procesos de búsqueda en los territorios.

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“Seguimos avanzando en la búsqueda, seguimos además haciendo un ejercicio para trabajar no solo con procesos organizativos del Valle de Aburrá y de toda Antioquia, sino con autoridades claves en Medellín; entonces hemos tenido el acompañamiento y participación de la Alcaldía y por supuesto de la administración del cementerio”, apuntó la directora territorial de la UBPD.

No obstante, el desafío sigue siendo grande, pues el universo es de 33.043 personas dadas por desaparecidas y 9.712 personas buscadoras, es decir allegados que se han acercado a hacer reportes de un ser querido del que no volvieron a saber.

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“Es necesario que más familias buscadoras inicien la solicitud de búsqueda de su ser querido ante la Unidad de Búsqueda”, dijo Salazar.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuántos cuerpos de personas desaparecidas ha recuperado la UBPD en el Cementerio Universal de Medellín?
La UBPD ha recuperado 32 cuerpos en cinco fases de intervención realizadas desde 2020 en el Jardín Cementerio Universal de Medellín.
¿Cuándo se realizó la última intervención de la UBPD en el Cementerio Universal?
La quinta fase se realizó entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026 y permitió recuperar 14 cuerpos tras intervenir igual número de bóvedas.
¿En qué galerías del Cementerio Universal fueron recuperados los 14 cuerpos?
Los cuerpos fueron recuperados en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas, donde fueron intervenidas 14 bóvedas.
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