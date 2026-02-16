Apareció Dj Dever, el artista que estaba desaparecido con dos miembros de su equipo en Barranquilla, ¿qué fue lo que les pasó?

Tras varios días desaparecido en el Atlántico, Deverson José Ríos Caicedo, conocido como Dj Dever, apareció el fin de semana “sano y salvo”, confirmó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. El artista, que se encontraba desaparecido con dos miembros de su equipo desde el pasado martes, 10 de febrero, llegó por sus propios medios al CAI de Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, en la mañana del sábado 14 de febrero. De acuerdo con el alcalde, “quienes lo tenían retenido lo soltaron” y quedó en manos del Gaula de la Policía, que adelantaba un operativo para dar con su paradero.

“Lo importante es que Dj Dever está bien, sano y salvo. Y seguirá maravillándonos con su música, creatividad y calidez humana, tal como nos tiene acostumbrados desde hace muchos años”, agregó Turbay en su cuenta de X, red social en la que confirmó el hallazgo del artista.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó en un comunicado que “siendo aproximadamente la 1:10 a. m. de este 14 de febrero, en la avenida Circunvalar con Cordialidad de la ciudad de Barranquilla, se acercaron a una unidad policial los ciudadanos Anthony García y Leonard Rodríguez, quienes manifestaron ser acompañantes de Dj Dever”. En otra publicación en Instagram, el alcalde amplió la información detallando que los dos acompañantes del Dj ”fueron atendidos en un centro médico de Puerto Colombia”, y que fue “horas después, a las 5:10 a. m., Dever fue hallado” en el CAl de Lagos de Caujaral. Lea aquí: Repudiable: reina del Carnaval de Barranquilla fue agredida sexualmente El Dj, productor y compositor estaba desaparecido desde la noche del 10 de febrero tras una presentación privada para la que fue contratado en Playa Mendoza, jurisdicción del municipio de Tubará, ubicada a unos 45 kilómetros de Barranquilla.

El artista estaba con dos personas de su equipo de trabajo, Leonard Rodríguez Iriarte (conductor) y Anthony García (encargado del montaje), de quienes tampoco se conocía su paradero. La incertidumbre de las familias de las tres personas aumentó luego de que horas después de su desaparición, la camioneta del artista fue abandonada en el sector de La Paz, en Barranquilla. El vehículo, una Toyota Fortuner color blanca, no presentaba daños ni señales de violencia. Siga leyendo: Capturan en Barranquilla a alias Chucha Grande, señalada de extorsionar hombres con fotos íntimas Integrantes del equipo de trabajo del Dj aseguraron que este se encontraba retenido por las personas que lo contrataron, teoría que tomó fuerza tras conocerse un mensaje que el artista le había enviado a su esposa en el que la alertó sobre el evento en el que estaba, pues le parecía “sospechoso”. Esa comunicación, sobre las 10:00 p. m. del 10 de febrero había sido la última que recibieron del artista hasta este sábado, cuando apareció. “Muchas gracias por todo el apoyo que he tenido de todo el país, eso fue muy impresionante (...). Gracias a Dios estoy fuera con mis compañeros también, las bailarinas que las soltaron el primer día. Y bueno, muchas gracias, la verdad, es lo que puedo decir”, manifestó el artista en un video acompañado del secretario del Interior y Convivencia de Cartagena, Bruno Hernández Ramos.