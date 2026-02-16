x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Legalizaron capturas de un fiscal y dos policías implicados en supuesta extorsión de $300 millones en Santa Marta

La audiencia de imputación de cargos fue aplazada, pero deberá realizarse esta semana.

  • El fiscal Leopoldo Montes y dos subintendentes de la Policía están detenidos por una supuesta extorsión. FOTOS: ARCHIVO Y CORTESÍA.
    El fiscal Leopoldo Montes y dos subintendentes de la Policía están detenidos por una supuesta extorsión. FOTOS: ARCHIVO Y CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
bookmark

A un fiscal adscrito a la Dirección Antinarcóticos de la Fiscalía y dos policías de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Santa Marta les legalizaron las capturas por su presunta participación en una millonaria extorsión.

En la audiencia de control de garantías, realizada este viernes 13 de febrero, el ente acusador expuso que los tres funcionarios son sospechosos de orquestar la detención ilegal de una tractomula que transportaba repuestos para vehículos, con el fin de cobrarle dinero a su dueño por devolverle la mercancía.

Los servidores públicos implicados son Leopoldo Eduardo Montes Ávila, fiscal antinarcóticos adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías en Santa Marta; y los subintendentes Javier Tapias Madera y Wladimir Sanjuán Márquez.

La investigación comenzó el pasado 25 de enero, cuando un comerciante denunció que los policías le decomisaron la tractomula con el falso pretexto de revisar si llevaba drogas, y que luego le exigieron $300 millones de pesos para devolverle la mercancía.

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Gaula Militar, cuyos agentes arrestaron al fiscal Montes y a los dos uniformados el jueves de la semana pasada, en la sede del comando de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Una vez legalizadas las capturas, el juzgado aplazó la audiencia de imputación de cargos para esta semana. Los tres tendrán que responder por concusión y falsedad material en documento público, aunque no se descarta que más adelante les formulen otras imputaciones.

En el caso del fiscal Montes, fuentes cercanas al caso manifestaron que tiene otras investigaciones internas en curso, por casos de supuesto abuso de autoridad y prevaricato por acción y omisión.

EL COLOMBIANO se comunicó con la Fiscalía para consultar su versión oficial sobre este hecho de corrupción, pero la entidad aclaró que no va a pronunciarse hasta que no termine la audiencia de control de garantías.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: La red de corrupción que protegió por más de dos décadas a “Papá Pitufo”

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida