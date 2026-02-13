El hijo de una congresista colombiana fue detenido por el ICE en EE. UU. y denuncian “condiciones inhumanas”

La congresista por Bolívar, Ángela Vergara, rompió el silencio este viernes 13 de febrero tras semanas de angustia para denunciar que su propio hijo se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos desde hace 18 días. Le puede interesar: “No podemos quedarnos allá ni volver a Colombia”: el drama de colombianos separados por ICE Según Vergara, a pesar de residir legalmente en dicho país y contar con una cita programada para su proceso de asilo, el joven fue retenido por las autoridades migratorias en medio de un endurecimiento de las políticas de control.

“Guardé silencio porque el dolor primero se vive en lo íntimo y porque creí en las garantías que podía ofrecer la justicia norteamericana, pero hoy es necesario decirlo”, expresó la representante del partido conservador, quien describió la situación como un “desgaste emocional profundo”. De acuerdo con la representante Vergara, su hijo “jamás ha cometido siquiera una infracción de tránsito” y “vivía en el exilio” a la espera de su audiencia legal, por lo que ahora espero que el gobierno colombiano le pueda ayudar con esta situación.

La representante Ángela Vergara comunicó lo sucedido por sus redes sociales. FOTO: Tomada de redes sociales @angelavergarag

El drama de la legalidad bajo sospecha: una situación que afecta a miles

La denuncia de la parlamentaria perteneciente al partido conservador no solo expone un caso familiar, sino que refleja una crisis que afecta a miles de ciudadanos colombianos y de otros países, frente a la actual política antiinmigrante de Donald Trump. Vergara detalló que ha experimentado en carne propia las “condiciones duras, miedo e incertidumbre” que enfrentan quienes son tratados como criminales sin tener antecedentes penales. Ante esta situación, solicitó formalmente la intervención del Gobierno nacional y la Cancillería. “Llevo semanas viviendo lo que miles de colombianos han sufrido este último año: mi hijo retenido por ICE en EE. UU. [...] Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo. Hombres y mujeres que llevan meses privados de la libertad, esperando un vuelo para regresar a casa o una intervención del Estado colombiano que les devuelva la esperanza”, expresó.

Cifras en ascenso: el impacto del segundo mandato de Trump

De acuerdo con los datos del Proyecto de Datos de Deportación, desde que Trump asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2025 hasta el 15 de octubre del mismo año, las detenciones de colombianos se dispararon. En este periodo, 6.814 colombianos fueron arrestados por el ICE, lo que representa un aumento del 46 por ciento en comparación con los 3.161 arrestos registrados en el mismo lapso de 2024. Estas cifras arrojan un promedio diario de 25 connacionales detenidos, situando a Colombia como la séptima nacionalidad con mayor número de arrestos por parte de la agencia federal, por debajo de México, Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador y Nicaragua.

Un perfil de detenidos sin antecedentes penales

El análisis de la base de estos datos reveló un patrón recurrente en los arrestos: la mayoría de los afectados no tiene historial criminal. De los 6.814 colombianos bajo custodia del ICE hasta octubre del 2025, el 82 % carece de condenas penales. Específicamente, 3.331 personas no tienen condena ni proceso judicial abierto, mientras que 2.282 se encuentran en medio de procesos legales sin sentencia. El informe detalla que la gran mayoría de los retenidos (5.285) son hombres, mientras que las mujeres constituyen el 21 % de los arrestos.

El ICE deteniendo a los migrantes en Estados Unidos. FOTO: Getty