Shakira pone en venta su paradisíaca isla privada en Bahamas, esta es la millonaria cifra que pide por ella

Bonds Cay, una paradisíaca isla en el Caribe, a tan solo 200 kilómetros de Miami, en la Florida, es la propiedad que la cantante colombiana Shakira tiene a la venta.
El enclave, que pertenece a Las Bahamas, es propiedad de la barranquillera desde 2006, cuando la adquirió con un grupo de inversionistas con la promesa de ser un lugar de refugio y de completa privacidad ante el asedio mediático, pero también, la artista contempló el desarrollo de proyectos inmobiliarios sostenibles y espacios creativos en la isla, que finalmente no se concretaron, pues su territorio se mantuvo sin urbanizar.
En video: Shakira sufrió fuerte caída durante un concierto en El Salvador: “No se preocupen, que soy de caucho”
La firma inmobiliaria Corcoran CA Christie Bahamas es la encargada de ofrecer la isla a compradores de alto poder adquisitivo. Quienes quieran comprarla, se harán con un territorio de más de 263 hectáreas de extensión y aproximadamente 21 kilómetros de costa con playas de arena blanca, aguas cristalinas y un entorno prácticamente virgen. La isla solo es accesible por vía aérea o marítima –yates o helicóptero–, lo que garantiza un alto nivel de privacidad.