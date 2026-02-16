x

Shakira pone en venta su paradisíaca isla privada en Bahamas, esta es la millonaria cifra que pide por ella

La isla, ubicada a 200 kilómetros de Miami, fue adquirida por la artista hace 20 años. Su idea era desarrollar un proyecto inmobiliario en el lugar, que finalmente no concretó. Así es el territorio por el que la colombiana pide una millonada.

  • Shakira ya vendió la su mansión en Barcelona donde vivió con su expareja, Gerad Piqué. FOTO: Camilo Suárez
  • Shakira sigue recorriendo el mundo con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
hace 2 horas
Bonds Cay, una paradisíaca isla en el Caribe, a tan solo 200 kilómetros de Miami, en la Florida, es la propiedad que la cantante colombiana Shakira tiene a la venta.

El enclave, que pertenece a Las Bahamas, es propiedad de la barranquillera desde 2006, cuando la adquirió con un grupo de inversionistas con la promesa de ser un lugar de refugio y de completa privacidad ante el asedio mediático, pero también, la artista contempló el desarrollo de proyectos inmobiliarios sostenibles y espacios creativos en la isla, que finalmente no se concretaron, pues su territorio se mantuvo sin urbanizar.

En video: Shakira sufrió fuerte caída durante un concierto en El Salvador: “No se preocupen, que soy de caucho”

La firma inmobiliaria Corcoran CA Christie Bahamas es la encargada de ofrecer la isla a compradores de alto poder adquisitivo. Quienes quieran comprarla, se harán con un territorio de más de 263 hectáreas de extensión y aproximadamente 21 kilómetros de costa con playas de arena blanca, aguas cristalinas y un entorno prácticamente virgen. La isla solo es accesible por vía aérea o marítima –yates o helicóptero–, lo que garantiza un alto nivel de privacidad.

Gavin Christie, agente inmobiliario de la compañía, aseguró al medio Mansion Global que “es increíblemente raro encontrar una isla de este tamaño que permanezca completamente prístina. Es una de las islas privadas más impresionantes de todas las Bahamas, con 263 hectáreas de belleza intacta”.

El valor de Bonds Cay sería de 25 millones de euros, unos 33 millones de dólares, que serían cerca de 108 mil millones de pesos colombianos. Hace 20 años, la colombiana adquirió la propiedad por 16 millones de dólares, es decir, la isla duplicó su valor en dos décadas.

Siga leyendo: Las Mujeres Ya No Lloran es la gira latina más exitosa de la historia, según Billboard

Antes de ser propiedad de Shakira, este territorio en el Caribe estuvo vinculado al músico británico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, quien, al igual que la barranquillera, pensó en desarrollar proyecto un inmobiliario sostenible en el lugar.

Shakira sigue recorriendo el mundo con su gira <i>Las Mujeres Ya No Lloran World Tour</i>. FOTO: Camilo Suárez
Shakira sigue recorriendo el mundo con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. FOTO: Camilo Suárez

La revista Vanity Fair publicó recientemente que Bonds Cay es popular entre famosos como Alejandro Sanz –amigo cercano de Shakira– o Miguel Bosé, quienes lo prefieren como destino de descanso por su cercanía a Miami.

Mientras Shakira le encuentra comprador a otra de sus propiedades que sale a la venta –ya vendió la casa que tenía en Barcelona, donde vivió con Gerard Piqué–, la colombiana continúa recorriendo el mundo con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que tiene como siguiente parada a México por segunda vez.

Además, en medio de esa correría, también se presentará en el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1 el 19 de abril, en el circuito de Jeddah; y será la estrella principal de Todos en Río, que se llevará a cabo el próximo 2 de mayo en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

En video: Milan y Sasha cantaron Acróstico con Shakira en concierto de Buenos Aires

