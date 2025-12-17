Dos policías resultaron heridos por ataque con explosivos en Barrancabermeja, Santander

En la madrugada de este miércoles se registró un nuevo atentado en Barrancabermeja, Santander, que habría sido perpetrado por el ELN, en el contexto del paro armado. El hecho dejó dos policías heridos tras la detonación de un artefacto explosivo en este municipio del Magdalena Medio. Este nuevo hecho de violencia se da luego de la toma de Buenos Aires, en el Cauca, por parte de las disidencias de las Farc, que dejó dos policías muertos. En cuando al atentado de esta madrugada en Barrancabermeja, según informó el secretario del Interior, Eduardo Ramírez a la W Radio, el hecho ocurrió “en un sector cercano al antiguo botadero de basuras se presentó una explosión que afectó la integridad física de dos de nuestros policías, quienes presentan afectaciones mínimas”. El funcionario además dijo que el explosivo fue instalado cerca de una torre de energía, lo que generó riesgos adicionales en la zona, aunque al momento de la detonación no había alta circulación de personas, evitando así consecuencias mayores. Por su parte, el alcalde Jonathan Vásquez, escribió por redes sociales: “Quiero informar que los uniformados no presentan heridas de gravedad y se encuentran recibiendo atención médica”. Además, expresó su solidaridad con los uniformados heridos y sus familias. “Toda mi solidaridad con ellos, con sus familias y con la Policía Nacional y la Fuerza Pública, que hoy cumplen su labor para proteger a los barranqueños”, señaló. El mandatario local agregó que se mantiene activo el Puesto de Mando Unificado y que fue reforzada la presencia de la Fuerza Pública en Barrancabermeja, como parte de las medidas de seguridad adoptadas tras el atentado.

Arremetida violenta

Este atentado en Barrancabermeja, sucede tras el complejo hecho violento de este martes 16 de diciembre en Buenos Aires, donde disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, se tomaron el municipio por más de 10 horas. Durante el ataque, las disidencias irrumpieron en la Alcaldía y en una estación de Policía y destruyeron la sede del Banco Agrario, dejando dos policías muertos. El gobernador Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa para que implemente medidas de protección en la zona. Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Sánchez informó que se ha desplegado la Fuerza Pública para neutralizar a los responsables de generar caos en la zona. “Frente al ataque terrorista contra la Estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales de las disidencias del cartel del narcotráfico de alias Mordisco”, escribió Sánchez en su cuenta de X. A lo que también agregó que “estos son los verdaderos “gestos de paz” de quienes viven del narcotráfico. Toda la cadena de la cocaína —cultivos, laboratorios, transporte y comercialización— alimenta directa o indirectamente esta violencia que golpea a Colombia. Nuestros valientes policías y militares cumplirán su deber constitucional: enfrentar y neutralizar esta amenaza. Confíen en su Fuerza Pública”.

Atentado en el sur de Cali durante esta semana