Drummond dona US$1,5 millones para apoyar a Colombia tras la tragedia

El presidente Abelardo de la Espriella informó que Drummond decidió donar US$1,5 millones como muestra de solidaridad con Colombia, en medio de la emergencia que atraviesa el país.

El anuncio se produjo luego de una conversación telefónica entre el mandatario y José Miguel Linares, presidente de Drummond, quien le comunicó directamente la decisión de la compañía de aportar estos recursos para atender las necesidades derivadas de la tragedia. “Mi profundo agradecimiento a Drummond por este generoso gesto de solidaridad con nuestro país”, señaló De la Espriella, quien también destacó la iniciativa de los trabajadores de la empresa. Según explicó el presidente, los empleados de Drummond, por iniciativa propia, realizaron una colecta de $50 millones, recursos que también serán destinados a apoyar a los afectados. Tras destacar el aporte de Drummond y sus trabajadores, el mandatario hizo un llamado a las compañías nacionales y extranjeras con presencia en Colombia para que contribuyan a la atención de la emergencia. “Invito a todas las compañías nacionales y extranjeras con presencia en Colombia a que se pongan la mano en el corazón y donen”, manifestó De la Espriella.

El presidente sostuvo que el momento exige un esfuerzo conjunto para atender a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de las zonas golpeadas por la tragedia. “Es momento de reconstruir a Colombia entre todos”, agregó.

David Vélez anunció aporte de $100.000 millones

La donación de Drummond se suma a otros anuncios realizados durante los últimos días por empresarios colombianos. El domingo, a través de su cuenta en X, el presidente informó que sostuvo una conversación con David Vélez, fundador de Nu, quien manifestó su decisión de aportar $100.000 millones para ayudar a los colombianos afectados por la tragedia. El aporte de Vélez se suma a los recursos que distintos empresarios han anunciado para apoyar las labores de atención, recuperación y reconstrucción. El mandatario también informó el fin de semana que Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, tomaron la decisión de donar $150.000 millones para apoyar la reconstrucción de infraestructura esencial en las zonas afectadas. De acuerdo con la información entregada por el presidente, estos recursos serán destinados específicamente a la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali.

De esta manera, los aportes anunciados por empresarios y compañías buscan atender tanto las necesidades inmediatas de los damnificados como los procesos de recuperación de infraestructura fundamental para las comunidades.

Atlético Nacional jugará amistoso para recaudar fondos

A las iniciativas empresariales también se sumó el fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional informó que disputará un partido amistoso contra Once Caldas, cuya recaudación será destinada a los damnificados por el terremoto. El encuentro se realizará el miércoles 19 de agosto en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, como parte de las acciones de solidaridad para contribuir a la recuperación del país.

“Te esperamos en el Atanasio el próximo miércoles 19 de agosto, para juntos seguir ayudando a la recuperación de Colombia”, señaló el club al invitar a sus aficionados a participar en esta jornada. La convocatoria busca convertir el partido en un espacio de solidaridad y recaudo, con recursos destinados a las personas afectadas por la emergencia. Bloque de preguntas