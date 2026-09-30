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Corte Constitucional defiende sus decisiones tras mención de Vladimir Fernández en chats que lo salpican en escándalo de la UNGRD

El alto tribunal aseguró que sus fallos no se ven afectados por situaciones personales de sus integrantes.

  • La corporación sentó su posición tras los cuestionamientos a través de un comunicado de prensa. Foto: Colprensa/Corte Constitucional
    La corporación sentó su posición tras los cuestionamientos a través de un comunicado de prensa. Foto: Colprensa/Corte Constitucional
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Corte Constitucional emitió un comunicado donde responde a una publicación periodística relacionada con uno de sus magistrados y aseguró que las decisiones de la corporación mantienen plena validez, al tiempo que reiteró que sus integrantes están cobijados por la presunción de inocencia mientras avanzan las actuaciones de las autoridades competentes.

A través de un comunicado, la Corte señaló que los magistrados deberán atender cualquier requerimiento que hagan las autoridades y colaborar dentro del marco del debido proceso.

“Los magistrados y las magistradas están amparados por la presunción de inocencia y siempre deberán estar prestos a dar las explicaciones que haya lugar ante las autoridades correspondientes, en caso de que sean requeridos conforme a la ley”, indicó la corporación.

El pronunciamiento del alto tribunal se conoce después de que la revista Cambio revelara una serie de conversaciones atribuidas al magistrado Vladimir Fernández y a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), condenado por hechos de corrupción relacionados con esa entidad.

Según las publicaciones, los chats se habrían extendido durante el periodo en que Fernández pasó de desempeñarse como secretario jurídico de la Presidencia a ocupar una silla en la Corte Constitucional.

Las revelaciones han generado cuestionamientos sobre la relación entre ambos funcionarios y llevaron a que la Sala Plena de la Corte analizara la situación en una sesión realizada este miércoles.

Sin embargo, en su comunicado, la corporación evitó referirse de manera expresa al magistrado o al contenido de las conversaciones divulgadas.

“La Corte Constitucional está atenta a la actuación de las autoridades competentes y respetará en su integridad las determinaciones que conforme a su autonomía llegaren a adoptar”, señaló.

Uno de los principales mensajes del comunicado busca despejar cualquier duda sobre el funcionamiento de la corporación y la legitimidad de sus fallos.

Además, la Corte recordó que sus decisiones son producto de deliberaciones colectivas y no dependen de circunstancias personales de alguno de sus miembros.

“Las decisiones judiciales de la Corte Constitucional son colegiadas y su validez no se compromete por situaciones de carácter personal de sus integrantes. Ellas son el resultado de un riguroso proceso de deliberación jurídica llevado a cabo en el seno de la Corporación”.

Finalmente, el alto tribunal reiteró que mantendrá su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y destacó que la acción de tutela y el control abstracto de constitucionalidad continúan siendo herramientas fundamentales para la protección de los derechos de los ciudadanos.

Lea también: Con estos chats, Gustavo Petro vuelve al radar del escándalo de la UNGRD

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué respondió la Corte Constitucional sobre los chats del magistrado Vladimir Fernández?
La Corte Constitucional emitió un comunicado donde afirmó que sus decisiones mantienen plena validez y son colegiadas, al tiempo que recordó que sus integrantes están amparados por la presunción de inocencia y deben colaborar ante cualquier requerimiento de las autoridades competentes.
¿Por qué está involucrado el magistrado Vladimir Fernández en el caso de la UNGRD?
La revista Cambio reveló conversaciones atribuidas a Vladimir Fernández y Olmedo López (exdirector de la UNGRD) cuando Fernández pasaba de ser secretario jurídico de la Presidencia a magistrado. Los chats mencionan coordinaciones de nombramientos, asignaciones presupuestales y referencias al “jefe” o “el pre”.
¿Afectan las investigaciones a magistrados la validez de los fallos de la Corte Constitucional?
No. La Corte aclaró que sus decisiones judiciales son colectivas (colegiadas) y resultan de un riguroso proceso de deliberación jurídica, por lo que su validez no se ve comprometida por las situaciones personales de alguno de sus miembros.
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