Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Tiburón ballena murió tras quedar varado en playas de Bahía Solano: la comunidad intentó salvarlo

Las entidades ambientales estudian las causales de su muerte y lo atípico de la estancia de este pez en las playas chocoanas, pues su temporada migratoria en el Pacífico colombiano ya finalizó.

  • A pesar de las labores de la comunidad y las autoridades, un tiburón ballena varado en Bahía Solano murió. Foto: Codechocó
    A pesar de las labores de la comunidad y las autoridades, un tiburón ballena varado en Bahía Solano murió. Foto: Codechocó
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

Un ejemplar de aproximadamente seis metros de longitud encalló en el corregimiento de Nabugá, en Bahía Solano. Pese a los desesperados intentos de la comunidad por rescatarlo, el animal falleció antes de la llegada de los equipos de emergencia, activando alertas ambientales.

La emergencia comenzó a las 8:00 a. m. del miércoles, 30 de septiembre, cuando pobladores del corregimiento de Nabugá, ubicado a hora y media en lancha de la cabecera municipal de Bahía Solano, alertaron sobre la presencia del enorme pez en la orilla. El animal, identificado como un tiburón ballena, aún con vida pero con múltiples heridas, se encontraba varado en la playa.

Ante la angustiosa situación y las dificultades de conectividad en la zona, los habitantes locales intentaron auxiliar al ejemplar echándole agua con recipientes e intentando remolcarlo hacia mar abierto con sus embarcaciones.

Pese al actuar de la comunidad, la potencia de los motores de sus lanchas resultó insuficiente para desplazar al espécimen de seis metros de largo.

Sobre lo ocurrido, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) informó a través de un comunicado que activó el Protocolo de Atención a Enmallamientos y Varamientos de Fauna Marina del Pacífico Norte.

Lea también: Chocó pide no cancelar viajes para ver ballenas: temporada movería US$30 millones en el turismo del Pacífico

Según la entidad, un equipo interinstitucional integrado por funcionarios de Codechocó, unidades de Guardacostas de la Armada Nacional, la Alcaldía de Bahía Solano y organizaciones ambientales de la zona se desplazó al lugar. No obstante, al arribar a la playa constataron que el tiburón ballena ya había fallecido.

El caso ha generado profunda preocupación en las autoridades ambientales, no solo por el fallecimiento del animal, sino además por otros factores atípicos como el día en que ocurrió esta tragedia, pues según Codechocó, estas fechas de finales de septiembre y principios de octubre no corresponden a la temporada migratoria habitual de esta especie en la zona costera.

El tiburón ballena es considerado el pez más grande del mundo, pudiendo alcanzar tamaños entre 12 y 20 metros, además de un peso de hasta 20 toneladas. Asimismo, se encuentra clasificado en peligro de extinción, representando además un símbolo clave de la biodiversidad marina del Pacífico colombiano.

Sobre lo ocurrido, las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes y visitantes costeros para que eviten manipular o tener contacto directo con fauna marina varada, ya sea viva o muerta.

Para entidades ambientales, la intervención sin los procedimientos adecuados puede interferir con los análisis técnicos para determinar las causas del evento. Además, recordaron que existen riesgos biológicos, pues estos especímenes pueden albergar parásitos o agentes patógenos perjudiciales para la salud humana.

Siga leyendo: El turismo en el Chocó va más allá de la temporada de ballenas, es un destino de 365 días

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Qué pasó con el tiburón ballena que apareció en Nabugá?
El ejemplar, que tenía aproximadamente seis metros y presentaba múltiples heridas, murió antes de que los equipos de emergencia llegaran al lugar. La comunidad intentó auxiliarlo y devolverlo al mar sin éxito.
¿Por qué es inusual que un tiburón ballena aparezca en esta época en Bahía Solano?
Codechocó señaló que finales de septiembre y comienzos de octubre no corresponden a la temporada migratoria habitual del tiburón ballena en esta zona del Pacífico colombiano, por lo que el caso es considerado atípico.
¿Por qué no se debe tocar un tiburón ballena varado?
Las autoridades recomiendan no manipular fauna marina varada porque una intervención inadecuada puede afectar los análisis para establecer las causas del evento y también representar riesgos biológicos para las personas.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form