Tiburón ballena murió tras quedar varado en playas de Bahía Solano: la comunidad intentó salvarlo

Un ejemplar de aproximadamente seis metros de longitud encalló en el corregimiento de Nabugá, en Bahía Solano. Pese a los desesperados intentos de la comunidad por rescatarlo, el animal falleció antes de la llegada de los equipos de emergencia, activando alertas ambientales.

La emergencia comenzó a las 8:00 a. m. del miércoles, 30 de septiembre, cuando pobladores del corregimiento de Nabugá, ubicado a hora y media en lancha de la cabecera municipal de Bahía Solano, alertaron sobre la presencia del enorme pez en la orilla. El animal, identificado como un tiburón ballena, aún con vida pero con múltiples heridas, se encontraba varado en la playa.

Ante la angustiosa situación y las dificultades de conectividad en la zona, los habitantes locales intentaron auxiliar al ejemplar echándole agua con recipientes e intentando remolcarlo hacia mar abierto con sus embarcaciones.

Pese al actuar de la comunidad, la potencia de los motores de sus lanchas resultó insuficiente para desplazar al espécimen de seis metros de largo.