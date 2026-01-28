Distrito de Bogotá advierte que Gobierno no le ha dado plata para pagar a profesores

En dos cartas dirigidas a dos ministros de Estado, la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, lanzó una alerta que compromete los pagos de nómina a los profesores del sector público. Según dijo, el Gobierno Nacional no les ha girado los recursos para pagarles a tiempo este mes (enero). Le puede interesar: Solo una de 34 universidades públicas es sostenible: duro informe de la Contraloría. La funcionaria le expresó al ministro de Educación, Daniel Rojas, que desde hace 20 años la Secretaría “paga la nómina de sus docentes con tres días de antelación de terminar el mes. Para lograr esto, expresó que el Gobierno “ha transferido los recursos del Sistema General de Participaciones entre los días 20 y 21 de cada mes”. Desde el pasado 16 de septiembre, la secretaría del ramo en Bogotá alertó el “riesgo inminente de incumplimiento en las fechas de pago”, siguiendo su deber de diligencia. Esto se generó, según sostuvo, por “la no disponibilidad de los recursos de la Nación”.

“Hoy, la ausencia del giro de recursos por parte de la Nación se ha materializado, y se ha puesto en riesgo el pago oportuno de la nómina de los educadores de Bogotá”, expresó Segovia en su carta a Rojas.

Allí, hizo un llamado “urgente” al Mineducación para subsanar “de manera inmediata” esta irregularidad, que afecta la estabilidad laboral y personal de los educadores afiliados. En ese sentido, la secretaria advirtió que para este mes solo los profesores que están financiados con recursos propios del distrito recibirán su sueldo. La alerta que hizo en septiembre la Secretaría de Educación de Bogotá quedó en constancia en una comunicación al ministro de Hacienda, Germán Ávila. En esa misiva, recordaron que el pago de nómina de 29.128 docentes de la capital se hace el tercer día hábil antes de terminar el mes y de 1.598 administrativos, que se hace cinco días hábiles antes.

En ese sentido, aseguró que había logrado hacer esos pagos así porque “históricamente” habían contado con la transferencia de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) entre el 20 y 21 de cada mes. “En los meses de julio y agosto de 2025, observamos con preocupación que las transferencias se realizaron los días 22 y 26, respectivamente”, agregó en ese entonces. De hecho, la secretaria Segovia le recordó al ministro Ávila que en agosto la recepción de recursos por parte de la Nación ocurrió apenas un día antes de la fecha programada para el pago de nómina. Esto, dijo en la carta, “representó un riesgo importante para el cumplimiento de este compromiso”. Para entonces, la funcionaria del Distrito dijo que esos retrasos impactan directamente la gestión operativa y “pone en riesgo la impuntualidad en los pagos”; por lo cual, solicitó considerar la posibilidad de seguir haciendo las transferencias correspondientes los días 20 y 21 de cada mes.

Ante esto, el Ministerio de Educación respondió vía X (antiguo Twitter) que “no existe retención de la nómina docente” y que está realizando los giros dentro de los tiempos establecidos. Así mismo, expresaron que por ley “las transferencias se efectúan en los últimos 10 días del mes y las entidades territoriales pagan dentro de los 2 días siguientes”.