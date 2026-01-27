Solo una de 34 universidades públicas es sostenible: duro informe de la Contraloría

Solo una de 34 universidades públicas de Colombia es autosostenible financieramente. Esa fue la conclusión que arrojó un estudio realizado por la Contraloría General de la República, denominado “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”. Este informe abarcó un análisis técnico de la situación presupuestal, operativa y financiera de esas instituciones.
Para ello, se analizaron los ingresos, gastos, estructura de costos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento de las universidades, con el fin de identificar riesgos financieros, brechas estructurales y oportunidades de fortalecimiento institucional.
En ese sentido, el informe encontró que hay una alta concentración de recursos públicos en un reducido grupo de instituciones, que son las que tienen mayor cobertura académica y de matrícula. Se trata de la Universidad Nacional, la Universidad Abierta y a Distancia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos del orden territorial.