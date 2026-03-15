Tragedia en Marinilla: Bebé de 14 meses murió ahogada tras caer en el inodoro de una vivienda

Hay dolor y consternación en Marinilla, Antioquia, luego de que una bebé de tan solo 14 meses muriera tras caer en el sanitario de una vivienda ubicada en la zona rural del municipio.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este sábado en la vereda Cimarronas, cuando la madre encontró el cuerpo de la bebé con la cabeza dentro del inodoro. De inmediato, fue trasladada al hospital San Juan de Dios, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación sin lograr salvarle la vida.

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De acuerdo con la información preliminar, antes del hallazgo, la niña se encontraba jugando cerca del sanitario, pero de repente perdió el equilibrio y cayó en el inodoro, lo que le habría obstruido la vía aérea y provocado su muerte por inmersión.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde le realizaron las respectivas investigaciones forenses, mientras que la madre está recibiendo el acompañamiento de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales (UBIC SEPRO).

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Esta muerte ha generado profunda tristeza en los habitantes de la vereda Cimarronas, ubicada a solo 20 minutos del casco urbano del municipio, y pone en alerta a los padres de familia para que estén atentos a sus hijos, incluso cuando se encuentran en edades tempranas.

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También es de vital importancia no permitir que un bebé esté cerca de enchufes, productos de limpieza o consumiendo alimentos sin supervisión, ya que podría sufrir atragantamiento u obstrucción de la vía respiratoria.

Ante cualquier situación de emergencia, se recomienda a la ciudadanía comunicarse de inmediato con la línea única de atención 123 o mantener a la mano los números telefónicos del centro de urgencias más cercano.