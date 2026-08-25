Icetex ofrece cursos de inglés gratis: requisitos, fechas y pasos para inscribirse en la convocatoria

El Icetex abrió desde el 11 de agosto de 2026 la convocatoria del Programa de Fortalecimiento Virtual de Inglés – Icetex – Rosetta Stone, convocatoria 9, dirigida a ciudadanos colombianos residentes en cualquier parte del país que busquen fortalecer sus competencias en este idioma.
La inscripción estará disponible hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta completar las 1.200 postulaciones previstas. La formación será virtual, tendrá una duración de cinco meses y contará con sesiones sincrónicas semanales en un nivel básico, con el propósito de desarrollar habilidades de pronunciación, comprensión auditiva, lectura y escritura.