Mineducación rechaza recursos de la U. Nacional para dilatar decisión sobre rectoría

Un revés sufrió esta semana el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Munera, en la demanda que lleva el Consejo de Estado sobre la rectoría de esa institución. El abogado apoderado del Ministerio de Educación en ese proceso envío un concepto de oposición pidiendo que no se usen más artimañas jurídicas para dilatar la decisión final que debe tomar ese alto tribunal.

“Pretender, como lo hace el CSU, extender los efectos de un auto proferido en un proceso diferente, dirigido contra un acto distinto, posterior y con naturaleza administrativa divergente, constituye no solo una errónea lectura jurídica sino una distorsión de los límites procesales y de la cosa juzgada formal”, expresó el apoderado del MinEducación.

Al respecto, Garzón le expresó al togado del Consejo de Estado que “el acto acusado en este proceso (la elección de Peña) y la Resolución 067 (elección posterior de Múnera) pertenecen a cadenas causales diferentes, son objeto de procesos distintos y no han sido objeto conjunto de análisis por parte de ninguna sección” de esa corporación judicial.

Entre los que los apoyaron estaba el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño. No obstante, con la oposición expuesta por el abogado del ministerio se aparta de esa posición y dice no estar de acuerdo. De hecho, en la comunicación advierte que “los recursos interpuestos no están llamados a prosperar” porque “su argumentación se basa en una tergiversación del contenido de decisiones judiciales previas, en afirmaciones sin sustento normativo ni jurisprudencial”.

Finalmente, el abogado Édgar Fabián Garzón solicitó al Consejo de Estado desestimar los recursos presentados por los abogados de Múnera con el apoyo de la mayoría de miembros del CSU para “que se mantenga incólume la decisión adoptada”.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.