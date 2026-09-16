Por ‘prácticas recurrentes y sistemáticas’, abren dos investigaciones a la U. San José ¿de qué se trata?

A la Universidad que le otorgó los títulos falsos a Juliana Guerrero, que terminó con una condena contra la joven y contra un exfuncionario de la institución, le acaban de abrir dos nuevas investigaciones.
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El Ministerio de Educación ordenó la apertura de dos investigaciones administrativas preliminares contra la institución, sus directivos y quienes han ejercido funciones de representación, dirección, administración y control.
La actuación cobija, entre otros, al representante legal, el rector, exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales.
Esta habría sido una de las últimas actuaciones de la ministra saliente, Viviane Morales. Las investigaciones estarán a cargo del Viceministerio de Educación Superior, dirigido por Camilo Noguera Pardo.
Según el Ministerio, los informes de la inspectora in situ dejaron indicios sobre una posible práctica recurrente y sistemática al interior de la institución. El Gobierno aclara que esto todavía debe ser esclarecido dentro del proceso y que será la investigación la que determine si existió una conducta irregular, cuál fue su alcance y quiénes serían eventualmente responsables.
Ese punto resulta clave porque el caso Guerrero no apareció solo. En enero, la representante Catherine Juvinao denunció que había encontrado 24 funcionarios y contratistas vinculados a 16 entidades del Estado que habían obtenido títulos de la Fundación Universitaria San José bajo circunstancias que, según su investigación, presentaban irregularidades.
La denuncia señalaba, entre otros aspectos, que seis de esas personas no habrían presentado la prueba Saber Pro y que otras 18 la habrían realizado después de recibir sus diplomas. La congresista denominó el caso un presunto “cartel de diplomas”, aunque la responsabilidad individual de cada uno de los señalados debe ser establecida por las autoridades y no se puede equiparar automáticamente esos casos con el de Guerrero.