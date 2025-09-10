x

¿Qué hizo el presidente de Icetex en Suecia en medio de quejas por alza de intereses?

El funcionario estuvo este martes en ese país, pero las evidencias de su viaje fueron eliminadas de las redes de esa entidad.

  Álvaro Urquijo fue nombrado presidente del Icetex en diciembre de 2024, tras 10 meses de no tener a alguien nombrado en ese cargo. FOTO COLPRENSA
Camilo Acosta Villada
Camilo Acosta Villada

Actualidad

10 de septiembre de 2025
Las críticas al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) no cesan desde el pasado 4 de septiembre. En esa ocasión, esa entidad anunció que desde el segundo semestre académico de 2025 dejará de aplicar el subsidio a la tasa de interés en los créditos educativos. Por esto, la tasa de los créditos pasará del 5,08 % al 16,51 %.

Y mientras las quejas por esa decisión pululan, el presidente del Instituto, Álvaro Urquijo, estuvo en un viaje en Suecia. Lo curioso es que las evidencias de ese desplazamiento fue eliminado de las redes oficiales.

Esa salida internacional del funcionario había quedado consignada en la cuenta de Facebook del Icetex en una publicación realizada este martes 9 de septiembre.

Allí, se informó que Urquijo “se reunió este martes, en Suecia, con la Swedish University of Agricultural Sciences para analizar oportunidades de movilidad a través del programa ‘Expertos Internacionales’, enfocado en desarrollo rural, agricultura y biodiversidad”.

¿Qué hizo el presidente de Icetex en Suecia en medio de quejas por alza de intereses?

Sin embargo, la publicación —que acompañaba con una fotografía del presidente y otra persona— fue eliminada y ahora solo aparece el historial de Google (posiblemente porque la descripción de la página o la información almacenada en caché no haya sido borrada).

¿Qué hizo el presidente de Icetex en Suecia en medio de quejas por alza de intereses?

EL COLOMBIANO le preguntó a la oficina de prensa del Icetex cuál fue el motivo del viaje del presidente Urquijo, pero al cierre de esta nota esa entidad no respondió.

Vale recordar que el Instituto justificó la suspensión del subsidio a las tasas de interés de los créditos de estudio en la “compleja situación fiscal que como nación estamos enfrentando”, por lo cual, según le informó a los beneficiarios que “a partir del período académico del año (2025-2) tu crédito educativo no tendrá subsidio a la tasa de interés, a cargo del gobierno nacional”.

Si bien el Icetex señaló que sus tasas siguen estando por debajo de las del sistema financiero tradicional, donde los créditos educativos llegan al 24 % efectivo anual, el aumento representa un cambio sustancial para quienes habían calculado sus pagos con base en la tasa reducida.

El subsidio a la tasa de interés había sido creado como una medida transitoria para apoyar la permanencia de los estudiantes en la educación superior. Su fundamento legal estaba en la Ley 1911 de 2018, artículo 47, que establecía la participación del Gobierno Nacional en la financiación de estos apoyos.

Según Urquijo, la decisión no fue inesperada, puesto que “estos alivios fueron diseñados como medidas transitorias, y su retiro se venía comunicando desde hace varios meses”.

