¿Qué hizo el presidente de Icetex en Suecia en medio de quejas por alza de intereses?

Las críticas al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) no cesan desde el pasado 4 de septiembre. En esa ocasión, esa entidad anunció que desde el segundo semestre académico de 2025 dejará de aplicar el subsidio a la tasa de interés en los créditos educativos. Por esto, la tasa de los créditos pasará del 5,08 % al 16,51 %.
Le puede interesar: Tras meses de polémicas, Álvaro Hernán Urquijo Gómez es el nuevo presidente de Icetex.
Y mientras las quejas por esa decisión pululan, el presidente del Instituto, Álvaro Urquijo, estuvo en un viaje en Suecia. Lo curioso es que las evidencias de ese desplazamiento fue eliminado de las redes oficiales.
Esa salida internacional del funcionario había quedado consignada en la cuenta de Facebook del Icetex en una publicación realizada este martes 9 de septiembre.