EE. UU. alerta por alto riesgo de ataques del ELN con drones en el Cesar

El Gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, emitió una alerta de seguridad por el riesgo elevado de nuevos ataques de grupos armados ilegales, especialmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el departamento del Cesar. La advertencia señala que durante 2026 se han registrado varios atentados mediante drones cargados con explosivos, dirigidos principalmente contra subestaciones de Policía, instalaciones militares y posiciones de la Fuerza Pública. Según el reporte de la diplomacia estadounidense, algunos de estos hechos se han concentrado en municipios y sectores del sur del Cesar, donde las autoridades han enfrentado ataques contra sus instalaciones. Entre los episodios mencionados por el Departamento de Estado está el ocurrido en julio en la subestación de Policía de El Burro, en el municipio de Pailitas, donde cinco uniformados resultaron heridos tras un ataque. Entérese: ‘Bendito Menor’, líder de las Autodefensas Conquistadoras, fue abatido en operativo junto a su pareja ‘La Bebesita’ en La Guajira

Alerta de drones emitida por el Gobierno de Estados Unidos. FOTO: Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Posteriormente, en agosto, se registró una incursión en los sectores de Curumaní y San Roque, que dejó un agente de la Policía muerto. A finales de ese mismo mes se reportaron nuevos ataques con drones en el sur del departamento, que ocasionaron lesiones a varios soldados. Ante esta situación, Estados Unidos advirtió que los grupos armados ilegales podrían ejecutar nuevas acciones con poco o ningún aviso previo contra instalaciones gubernamentales, estaciones de Policía y unidades militares. Lea más: Ataques con drones aumentaron 146 % en 2026: 14 viviendas y tres colegios fueron atacados en cinco meses

Restricciones para personal estadounidense

La alerta también contempla la posibilidad de que el personal del Gobierno de Estados Unidos tenga restricciones para desplazarse por determinadas zonas del Cesar, como medida preventiva ante el escenario de seguridad. La diplomacia estadounidense recomendó a sus ciudadanos que se encuentren en la región mantener especial atención en los alrededores y extremar las precauciones cerca de instalaciones policiales, militares y edificios gubernamentales. También pidió evitar aglomeraciones, no enfrentarse con personas armadas, mantener un perfil bajo y seguir la información difundida por los medios locales. Además, recomendó mantener cargados los dispositivos móviles para facilitar la comunicación en caso de una emergencia.

En contexto: el Gobierno colombiano ya se había pronunciado frente a la situación que vive Cesar

La advertencia de Estados Unidos se conoce pocos días después de que el Gobierno colombiano anunciara un plan de choque de seguridad para el Cesar, tras un Consejo de Seguridad extraordinario realizado el 28 de agosto. En ese momento, el Ejecutivo informó que desplegaría sistemas de protección antidrones en los municipios de El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico y Pelaya, además de extender este esquema defensivo a Valledupar. La medida fue anunciada como respuesta a los recientes ataques con drones y hostigamientos atribuidos a grupos armados ilegales. El Gobierno también ordenó reforzar la seguridad del oleoducto y de infraestructura estratégica de la región, con el propósito de impedir que las organizaciones criminales obtengan recursos mediante la explotación ilegal de minerales e hidrocarburos. Conozca: “Los Pepes”, primer grupo criminal que busca sometimiento con el gobierno De la Espriella

Dentro del plan se contempló además una intervención táctica prioritaria en Aguachica, municipio señalado como un eje logístico para las estructuras delictivas, donde se concentrarían labores de inteligencia y operaciones de la Fuerza Pública. De acuerdo con el comunicado de Presidencia, las medidas tendrían ejecución inmediata y seguimiento directo del Gobierno nacional, con el objetivo de recuperar el control territorial, anticipar nuevos ataques y proteger a las comunidades del Cesar.

Restricciones para personal estadounidense

La alerta también contempla la posibilidad de que el personal del Gobierno de Estados Unidos tenga restricciones para desplazarse por determinadas zonas del Cesar, como medida preventiva ante el escenario de seguridad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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