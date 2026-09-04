Dólar abre al alza en Colombia este viernes y supera los $3.150: estas son las razones

El dólar en Colombia mantiene la volatilidad al cierre de la semana. Este viernes 4 de septiembre, la divisa abrió en $3.150, es decir, $8,64 por encima de la tasa representativa del mercado, TRM, que para la jornada se ubicó en $3.141,36. En los primeros minutos de negociación, el precio se movió entre un mínimo de $3.143,75 y un máximo de $3.150.
A las 8:10 a. m., el mercado registraba 14 transacciones, en una jornada marcada por la expectativa frente a las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y por la posibilidad de que las tasas de interés permanezcan altas por más tiempo.
La cotización también refleja la volatilidad que ha caracterizado al dólar durante esta semana, con jornadas en las que la divisa ha cambiado de dirección de manera constante.
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