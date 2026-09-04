Dólar abre al alza en Colombia este viernes y supera los $3.150: estas son las razones

El dólar en Colombia mantiene la volatilidad al cierre de la semana. Este viernes 4 de septiembre, la divisa abrió en $3.150, es decir, $8,64 por encima de la tasa representativa del mercado, TRM, que para la jornada se ubicó en $3.141,36. En los primeros minutos de negociación, el precio se movió entre un mínimo de $3.143,75 y un máximo de $3.150. A las 8:10 a. m., el mercado registraba 14 transacciones, en una jornada marcada por la expectativa frente a las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y por la posibilidad de que las tasas de interés permanezcan altas por más tiempo. La cotización también refleja la volatilidad que ha caracterizado al dólar durante esta semana, con jornadas en las que la divisa ha cambiado de dirección de manera constante. Le puede interesar: El dólar cerró en $3.140,30, $43 a la baja frente a la TRM, y alcanza mínimo de $3.125

¿Qué está moviendo al dólar en Colombia?

Mauricio Acevedo, jefe de estrategia de divisas de Corficolombiana, explicó que el dólar está operando “sin dirección clara”, en parte por la situación relacionada con las opciones put subastadas por el Banco de la República para septiembre. “Ya se vendieron las opciones put por parte del Banco de la República para el mes de septiembre. Se subastaron US$400 millones, pero solamente pueden ser ejercidas cuando las condiciones de ejecución se den, y aún no se han dado”, señaló. El analista recordó que para que estas opciones puedan ejercerse, la TRM del día debe ubicarse por debajo del promedio de las últimas 20 TRM. Este mecanismo se mantiene entre los elementos que los operadores siguen de cerca, en un mercado que continúa buscando una dirección definida para el peso colombiano.

Mercado espera señales sobre las tasas de la Fed

A nivel internacional, otro de los principales factores que está influyendo en el comportamiento del dólar son las expectativas sobre la política monetaria estadounidense. Las declaraciones de Kevin Warsh fueron interpretadas por el mercado como una señal hawkish, es decir, de una postura más inclinada a mantener una política monetaria restrictiva. Warsh señaló que la inflación subyacente todavía no muestra una mejora suficiente y que la Fed podría tener trabajo pendiente para llevarla hasta su objetivo. Sin embargo, el mensaje tuvo un contrapunto en las declaraciones del gobernador de la Fed, Christopher Waller, quien consideró que los datos económicos recientes muestran señales alentadoras de desinflación. Waller señaló que, si los próximos indicadores continúan mostrando un enfriamiento de la inflación, preferiría mantener sin cambios las tasas de interés durante la reunión de política monetaria del 15 y 16 de septiembre. Con estos mensajes encontrados, el mercado mantiene elevada la incertidumbre frente al próximo movimiento de la Reserva Federal. Actualmente, las probabilidades de un aumento de tasas se ubican alrededor del 50%, según la referencia utilizada por los operadores. Lea más: Dólar abrió a la baja este miércoles y se ubica en $3.150

Así se movió el dólar durante la jornada anterior

La volatilidad también fue evidente durante la jornada del jueves. Acevedo explicó que el dólar comenzó la sesión alrededor de $3.150, pero posteriormente cayó con fuerza hasta alcanzar un mínimo de $3.130. Después, la divisa comenzó a registrar movimientos de corto plazo y llegó a cambiar de dirección en varias oportunidades. “En la jornada subió y bajó en cinco ocasiones con mucha volatilidad”, explicó el analista. La fluctuación entre el mínimo y el máximo alcanzó aproximadamente $30, luego de que la cotización llegara hasta $3.159,80. El dólar terminó la jornada en $3.142,65, mientras que el volumen negociado alcanzó los US$1.743 millones, una señal de la elevada actividad que continúa presentando el mercado cambiario colombiano. Para este viernes, la TRM se ubicó en $3.141,36, apenas $0,85 por encima de la TRM promedio de la jornada anterior, de acuerdo con Acevedo.

Petróleo y principales monedas también están en la mira

El comportamiento del peso colombiano también está siendo seguido de cerca por la evolución de los mercados internacionales y, particularmente, de los precios del petróleo. En las primeras horas de este viernes, la referencia Brent se negociaba alrededor de US$94,97 por barril, mientras que el WTI se ubicaba en US$90,50. Conozca también: El dólar se disparó este viernes $58 y vuelve a superar los $3.200: ¿qué está pasando? En el mercado cambiario internacional, las principales monedas operaban con movimientos más laterales después del fortalecimiento registrado durante la jornada anterior. El euro se ubicaba en 1,1623 dólares, la libra esterlina en 1,3535 y el yen japonés en 156,27 por dólar. Ahora el mercado estará atento a los próximos datos económicos de Estados Unidos, especialmente los relacionados con el empleo y la inflación, que serán determinantes para anticipar el rumbo que podría tomar la Fed en su reunión de septiembre. Por ahora, el dólar en Colombia comienza la última jornada de la semana por encima de los $3.150 y mantiene como principal característica una alta volatilidad, mientras los operadores esperan nuevas señales tanto del mercado internacional como de los factores locales que pueden definir el rumbo del peso colombiano. Bloque de preguntas y respuestas: