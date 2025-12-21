x

Ejército denunció presunto secuestro de soldados en un resguardo indígena en Chocó

Los uniformados detenidos ilegalmente se encontraban en medio de operaciones militares en contra del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

  El Ejército Nacional hizo un llamado para que se respete la vida de los soldados secuestrados. FOTO ARCHIVO
    El Ejército Nacional hizo un llamado para que se respete la vida de los soldados secuestrados. FOTO ARCHIVO
El Colombiano
El Colombiano
21 de diciembre de 2025
bookmark

Otro posible secuestro de soldados por parte de la comunidad se habría presentado en el municipio de Carmen de Atrato (Chocó) este fin de semana. En un comunicado del Comando de la Décima Quinta Brigada, perteneciente a la Séptima División del Ejército Nacional, se denunció el secuestro de personal militar durante un operativo militar en la zona.

Según la institución castrense, en medio de operaciones adelantadas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural de esa población, una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria e ilegal a los soldados hacia un resguardo indígena.

Esto les habría impedido “continuar con el cumplimiento de la misión constitucional de proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil”.

“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica y enfática cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado, orientadas a la defensa de la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana en el territorio”, se lee en la comunicación.

Por otro lado, esa entidad hizo un llamado “urgente, respetuoso y perentorio” a las autoridades, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para garantizar la integridad física de los soldados retenidos y sean prontamente liberados.

Para ello, pidieron privilegiar “el diálogo, el respeto por la institucionalidad y la observancia estricta del marco constitucional y legal vigente, especialmente en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario”.

Finalmente, el Ejército recordó que privar de la libertad o agredir a un integrante de las Fuerzas Militares son “conductas reguladas por la ley y pueden generar responsabilidades penales”.

“Por ello, se hace un llamado a abstenerse de este tipo de acciones, que afectan la institucionalidad, vulneran derechos de nuestros soldados y pueden involucrar indebidamente a civiles, con las correspondientes consecuencias jurídicas”, concretó el comunicado.

