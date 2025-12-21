Ejército denunció presunto secuestro de soldados en un resguardo indígena en Chocó

Otro posible secuestro de soldados por parte de la comunidad se habría presentado en el municipio de Carmen de Atrato (Chocó) este fin de semana. En un comunicado del Comando de la Décima Quinta Brigada, perteneciente a la Séptima División del Ejército Nacional, se denunció el secuestro de personal militar durante un operativo militar en la zona. Le puede interesar: Choque entre Petro y Andrés Pastrana por nueva foto del expresidente en los archivos Epstein. Según la institución castrense, en medio de operaciones adelantadas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural de esa población, una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria e ilegal a los soldados hacia un resguardo indígena.

Esto les habría impedido “continuar con el cumplimiento de la misión constitucional de proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil”. “El Ejército Nacional rechaza de manera categórica y enfática cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado, orientadas a la defensa de la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana en el territorio”, se lee en la comunicación.

Por otro lado, esa entidad hizo un llamado “urgente, respetuoso y perentorio” a las autoridades, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para garantizar la integridad física de los soldados retenidos y sean prontamente liberados. Para ello, pidieron privilegiar “el diálogo, el respeto por la institucionalidad y la observancia estricta del marco constitucional y legal vigente, especialmente en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario”.