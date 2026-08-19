Lea y descargue aquí las 135 páginas completas del Libro de la Verdad que hizo De la Espriella sobre presunta corrupción en el gobierno Petro

El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo presentaron ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría ‘El Libro de la Verdad’, un documento que contiene presuntas irregularidades que se dieron durante el gobierno de Gustavo Petro.
Este libro de 135 páginas es un informe detallado sobre presuntos patrones sistemáticos de corrupción y negligencia administrativa. A través de cinco capítulos, el entrante gobierno describe comportamientos críticos que habrían vulnerado las finanzas del Estado, tales como la destrucción del rigor técnico, el colapso tecnológico y la opacidad informativa.