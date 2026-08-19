Lea y descargue aquí las 135 páginas completas del Libro de la Verdad que hizo De la Espriella sobre presunta corrupción en el gobierno Petro

El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo presentaron ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría ‘El Libro de la Verdad’, un documento que contiene presuntas irregularidades que se dieron durante el gobierno de Gustavo Petro. Este libro de 135 páginas es un informe detallado sobre presuntos patrones sistemáticos de corrupción y negligencia administrativa. A través de cinco capítulos, el entrante gobierno describe comportamientos críticos que habrían vulnerado las finanzas del Estado, tales como la destrucción del rigor técnico, el colapso tecnológico y la opacidad informativa.

El texto subraya casos específicos en sectores como salud, educación y vivienda donde supuestas irregularidades millonarias y una parálisis operativa habría afectado a la ciudadanía. Lea también | Nóminas paralelas y contratos millonarios: los 80 casos que denuncia De la Espriella contra el gobierno Petro

En la lista de supuestos comportamientos críticos encontrados en la anterior administración, el libro enfatiza en la destrucción del rigor técnico la cuál se evidenció en vacantes directivas cubiertas de manera provisional (mediante encargos) y una dependencia estructural de la contratación por prestación de servicios, sustituyendo el mérito por relaciones de conveniencia o dependencia política y debilitando la supervisión de los contratos.

Otra conducta presuntamente detectada en este informe realizado con la ayuda de mil voluntarios y el uso de inteligencia artificial fue el colapso de la capacidad tecnológica, pues los sistemas misionales indispensables al parecer fueron sostenidos sobre plataformas obsoletas o con dependencia de un único proveedor tecnológico.

En la anterior administración también se habría dado una interrupción o reducción crítica de la capacidad del Estado para ejecutar procesos y prestar bienes o servicios esenciales, además de una asignación recurrente de contratos e infraestructura crítica a un grupo muy reducido de actores.

El libro también contiene un balance por carteras, donde se destaca que desde el Ministerio de Hacienda se recibe una caja en pesos de apenas $16 billones, cuando el rango histórico ha sido entre $30 a $40 billones, además de vencimientos concentrados de deudas costosas emitidas a tasas de interés históricas de entre 13% y 15% y dos contratos aduaneros y tributarios de la Dian por más de $310.000 millones que no funcionan.

Respecto a la cartera de Defensa, el libro relata que hay un déficit presupuestal de $14 billones en el Ejército para 2026 y una inmovilización aérea crítica debido a que solo 8 de 19 helicópteros MI-17 y 31 de 49 UH-60 son operativos.

En las 135 páginas también se hace un balance sobre la cartera de Salud, subrayando que las cuentas por cobrar de las IPS frente a las EPS intervenidas se dispararon un 164 % pasando de $15,24 a $40,20 billones entre 2022 y 2026. Educación, Ambiente, Agricultura y Trabajo son otros ministerios con presuntas irregularidades en la administración de Petro.

Sobre el libro, el presidente De la Espriella enfatiza que el propósito de este no es reemplazar a la justicia ni predeterminar responsabilidades, sino visibilizar y documentar de manera rigurosa los focos de corrupción identificados en la transición para ponerlos a disposición de las autoridades competentes. Siga leyendo: Gobierno de Abelardo entrega a Fiscalía y organismos de control un “Libro Blanco” con denuncias sobre el gobierno Petro Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas