Una curiosa imagen se presentó esta semana durante los caldeados debates de la controvertida reforma a la salud del gobierno Petro en la Cámara. El representante David Racero, uno de sus acérrimos escuderos, fue captado haciendo un gesto obsceno y vulgar en medio de una sesión. Todo esto, mientras estaba acompañado del ministro de Justicia, Néstor Osuna. Por cuenta de la tensión y efervescencia de los debates, a primera vista la imagen daba cuenta de una rencilla subida de tono. Sin embargo, lejos de ser una refriega, el origen del ademán grosero fue una “chanza” con el también congresista petrista Inti Asprilla. “Eso era molestando a Inti. Ellos son muy amigos y tienen esos juegos, pero se quieren mucho”, dijo una fuente que presenció lo ocurrido.

Sinovac vendría para Colombia, ¿por eso la defendió el Minsalud?

Esta semana, en la salida en falso del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sobre las vacunas contra el covid-19, llamó la atención la defensa que hizo de la de Sinovac, la única que según él entró con permisos al país. Coincidencialmente la farmacéutica había anunciado hace pocos días que desistía de sus planes de ubicar una planta en Antofagasta, Chile, para traerla a Colombia. Una inversión nada despreciable de 100 millones de dólares.

El palco de la familia de Karol G

Tan taquillero prometía ser el concierto Mañana será bonito de Karol G, que hasta los allegados a la cantante tuvieron que limitar su presencia en el Atanasio. Resulta que la artista tenía un palco para su familia, los más cercanos, tíos y primos. Nos enteramos de que había tantas manos alzadas para asistir que ni las parejas de los invitados al palco podían ingresar. Ni siquiera comprando la boleta. Todos no cabían.

Petro nombra los vices

Todavía no acaban de estar conformes sectores de la cultura porque toda la campaña que hicieron para sacar a Jorge Zorro del gabinete, si bien sirvió para que el presidente Petro lo quitara del cargo de ministro, no ha sido suficiente para que salga del ministerio. Zorro no solo sigue de viceministro si no que el actual ministro, Juan David Correa, ha querido poner un nuevo viceministro, pero varias hojas de vida que mandó a la Casa de Nariño para el visto bueno se las devolvieron. Fuentes del alto gobierno explican que Petro pone todos los viceministros. ¿Divide y reinarás?

Reapareció Ordóñez desde su asilo

El exprocurador Alejandro Ordóñez reapareció la semana pasada en un congreso en Cartagena. Era un panel entre todos los exprocuradores vivos en Colombia, pero llamó la atención que Ordóñez no estuvo de manera presencial sino que se conectó por streaming. Luego de la muerte de su esposa y al culminar su mandato como embajador, Ordóñez se mantiene asilado en Washington. Sin duda, tendrá razones para no venir a Colombia por estos tiempos.