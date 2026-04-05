¿Qué viene para las campañas a 55 días de la primera vuelta? Así serían sus movidas y alianzas

Tras la semana de reflexión, los candidatos presidenciales regresan al ruedo con el pulso afinado para las elecciones del 31 de mayo: mientras unos tejen alianzas clave, otros alistan maletas para salir a conquistar voto en el territorio. Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué buscan consolidar respaldos clave. Su campaña alista eventos para formalizar la adhesión de Clara López, quien renunció a su candidatura, y del senador Ariel Ávila, cuyo apoyo se oficializará el 7 de abril. También se suma Juan Fernando Cristo, quien se integró a la “Alianza por la Vida”, una coalición que busca atraer a liberales, sectores verdes e independientes con una agenda de reformas sociales y transición energética. Lea también: Campaña de Abelardo de la Espriella pidió investigar a Petro y a la DNI por presuntas “chuzadas” en su contra En la oposición, Abelardo De La Espriella envió este domingo un mensaje a Paloma Valencia en el que plantea una eventual alianza en segunda vuelta frente a Iván Cepeda, en medio del cruce de acusaciones con el presidente Gustavo Petro por posibles interceptaciones a las comunicaciones del candidato, insinuadas por el mandatario en un mensaje en X. Aunque hoy compiten los dos candidatos de la derecha, el abogado De la Espriella señaló que podrían convertirse en aliados estratégicos y subrayó la necesidad de garantizar que los ciudadanos elijan libremente.

Fajardo, Claudia y Roy

Las campañas de Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras enfrentan un punto de inflexión que obliga a redefinir sus estrategias si quieren mantenerse competitivos. Para Fajardo, el siguiente paso es reconstruir una narrativa clara de centro y diferenciarse con propuestas concretas, dejando atrás la ambigüedad que le ha restado tracción, como han dicho expertos. Necesita, además, conectar con votantes indecisos y capitalizar el voto de opinión que aún no se identifica con los extremos. En el caso de Claudia López, su campaña apunta a una reorientación del discurso hacia propuestas programáticas. Le puede interesar: Katherine Miranda se unirá a campaña de Paloma Valencia y otros secretos en De Buena Fuente El reto inmediato será convertir su base de firmas en estructura electoral real y ampliar alianzas que le permitan crecer más allá de su núcleo duro. Para Roy Barreras, el camino implica reordenar su estrategia política y de comunicación, unificar su identidad de campaña y reducir su desfavorabilidad. Barreras enfrenta la disyuntiva de mantener su aspiración o acercarse a una candidatura más competitiva del bloque progresista, como la de Iván Cepeda. En conjunto, los tres deberán decidir rápidamente entre persistir en candidaturas individuales o ceder ante la lógica del “voto útil”, en un escenario donde la polarización sigue reduciendo el espacio del centro. De cara a una eventual segunda vuelta, aunque es poco probable que Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras lleguen a esa instancia, sus respaldos serán decisivos para inclinar la balanza. En el caso de Fajardo, todo indica que optaría por dar libertad a su electorado. En cuanto a Barreras, su papel sería más activo: podría convertirse en articulador en favor de Cepeda, tendiendo puentes con sectores liberales, de La U e incluso conservadores no alineados con el uribismo ni con De La Espriella. No se pierda: Denuncian supuestas irregularidades al diligenciar encuesta del CNC sobre favorabilidad de Petro, ¿qué responde la firma?

Cepeda busca sellar alianzas políticas

Iván Cepeda buscará consolidar la “Alianza por la Vida” y fortalecer su narrativa de diálogo nacional y reformas de izquierda. Sus próximos pasos, de acuerdo con diversas fuentes, incluyen priorizar en sus discursos la lucha contra la corrupción, negociaciones con grupos armados y reformas legislativas o constitucionales. En sus redes sociales, el candidato mantiene una campaña a favor de las víctimas del conflicto armado y sectores afines a la izquierda. Sobre su supuesta cercanía con grupos guerrilleros, no ha dicho nada.

Paloma quiere consolidar la unidad

Paloma Valencia, según se ha podido conocer, apuntará a consolidar su mensaje de unidad y construcción de consensos, buscando atraer votantes de centro-derecha y sectores independientes.

Su campaña seguirá promoviendo un gobierno inclusivo y alejado de la polarización, basado en acuerdos sobre seguridad, economía y temas sociales. Para algunos expertos, el reto será que su discurso de apertura no choque con sus críticas a Cepeda y la izquierda, y que su promesa de incluir “a todos” se perciba como genuina.

Persistirá como un ‘outsider’

De La Espriella continuará proyectándose como el “candidato de los nunca”, defensor de la empresa privada, los valores conservadores y la doctrina de libertad. Buscará consolidar su imagen de ‘outsider’ frente a la izquierda radical, mientras refuerza su narrativa de independencia frente a los partidos tradicionales.

Expertos consideran que su desafío será mantener coherencia entre su discurso anti-establecimiento y los vínculos con figuras políticas. Ahora mantiene una denuncia contra Petro por supuestas ‘chuzadas’.

Gobernar sin pactos clientelistas

El candidato Sergio Fajardo enfocará su campaña en la experiencia administrativa y la gobernanza pragmática, destacando su capacidad para gobernar sin pactos clientelistas ni corrupción. Intentará consolidar alianzas con sectores cívicos más amplios y posicionarse como la alternativa centrista frente a la polarización.

Su desafío será ampliar su base más allá de su círculo cercano de confianza y demostrar que su movimiento tiene la fuerza para disputar espacios frente a los punteros de izquierda y derecha.

El equilibrio entre los extremos