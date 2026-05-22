¿Vida extraterrestre? El Pentágono en EE. UU. revela 64 archivos sobre ovnis

El Pentágono liberó una segunda tanda de expedientes que incluyen desde grabaciones históricas de la NASA hasta el impactante relato de un oficial de inteligencia que, en 2025, vio cómo dos orbes brillantes rodeaban su helicóptero.
La búsqueda de respuestas sobre lo que ocurre en los cielos de Estados Unidos ha dejado de ser un asunto de entusiastas para convertirse en un ejercicio de transparencia estatal.
Este viernes 22 de mayo de 2026, el Pentágono desclasificó 64 nuevos archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), sumando videos, audios y documentos que antes permanecían bajo estricto secreto militar. La iniciativa, impulsada por una directiva del presidente Donald Trump, busca abrir el manejo de información oficial tras décadas de especulaciones.
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El proceso para llegar a esta apertura no fue repentino. El camino comenzó a consolidarse el pasado 31 de marzo, cuando una fuerza de tarea sobre secretos federales solicitó formalmente al Departamento de Guerra una lista detallada de avistamientos. Tras una primera entrega el 8 de mayo, esta nueva actualización incorpora 51 videos, siete audios y seis expedientes en PDF que documentan incidentes ocurridos, en su mayoría, entre 2018 y 2023.