¿Vida extraterrestre? El Pentágono en EE. UU. revela 64 archivos sobre ovnis

El Pentágono liberó una segunda tanda de expedientes que incluyen desde grabaciones históricas de la NASA hasta el impactante relato de un oficial de inteligencia que, en 2025, vio cómo dos orbes brillantes rodeaban su helicóptero. La búsqueda de respuestas sobre lo que ocurre en los cielos de Estados Unidos ha dejado de ser un asunto de entusiastas para convertirse en un ejercicio de transparencia estatal. Este viernes 22 de mayo de 2026, el Pentágono desclasificó 64 nuevos archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), sumando videos, audios y documentos que antes permanecían bajo estricto secreto militar. La iniciativa, impulsada por una directiva del presidente Donald Trump, busca abrir el manejo de información oficial tras décadas de especulaciones. Entérese: ¿Hay alguien ahí? El Pentágono publica documentos secretos sobre los ovnis El proceso para llegar a esta apertura no fue repentino. El camino comenzó a consolidarse el pasado 31 de marzo, cuando una fuerza de tarea sobre secretos federales solicitó formalmente al Departamento de Guerra una lista detallada de avistamientos. Tras una primera entrega el 8 de mayo, esta nueva actualización incorpora 51 videos, siete audios y seis expedientes en PDF que documentan incidentes ocurridos, en su mayoría, entre 2018 y 2023.

Entre el material desclasificado, destaca un testimonio que aporta el ángulo humano a la frialdad de los sensores militares, el relato escrito de un oficial superior de inteligencia sobre una misión realizada a finales de 2025. Mientras investigaba reportes previos desde un helicóptero militar en el oeste de Estados Unidos, el oficial y su tripulación vivieron una serie de encuentros cercanos que se prolongaron por más de una hora. Conozca: Trump ordenará publicación de toda la información sobre extraterrestres después de que Obama dijera que “son reales” El militar describió cómo, contra el telón de fondo de una montaña, aparecieron “innumerables orbes naranjas que se movían en todas direcciones”. El momento más crítico ocurrió cuando dos de estas esferas, de forma ovalada y con un centro blanco brillante, se situaron inmóviles justo encima del rotor derecho de la aeronave. Según el documento, la experiencia fue tan impactante que el equipo “se quedaron prácticamente sin palabras tras estas observaciones”.

Desde el Golfo Pérsico hasta la era de la NASA, la narrativa de estos archivos no se limita al presente. Los videos muestran imágenes infrarrojas captadas en zonas sensibles como el Golfo Pérsico, e incluyen clips notorios como el derribo de un objeto sobre el lago Hurón en 2023, que posteriormente se sugirió podría haber sido un globo de aficionados. También se recuperaron archivos sobre actividades de inteligencia soviéticas en 1973 y reportes en PANTEX, la principal planta de armas nucleares del país. Lea también: Revelan detalles del supuesto OVNI que chocó con un avión militar en EE. UU. en 2023 La desclasificación incluso alcanzó la historia dorada de la exploración espacial con siete audios de la NASA de las misiones Mercury y Apolo. En ellos, los astronautas describen luces comparadas con “luciérnagas” en el vacío del espacio. Sin embargo, la agencia espacial mantiene una postura analítica: explicó que estos puntos suelen ser partículas de condensación o residuos de la propia nave iluminados por el Sol, y no necesariamente objetos externos con movimiento propio.