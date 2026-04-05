Campaña de Abelardo de la Espriella pidió investigar a Petro y a la DNI por presuntas “chuzadas” en su contra

El equipo jurídico del candidato presidencial Abelardo de la Espriella presentó una solicitud ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que se inicie una investigación contra el presidente Gustavo Petro y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por presunta violación ilícita de comunicaciones.
Esto surge tras una publicación del jefe de Estado en la que insinuó que los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg & Sons, y De la Espriella, estarían sosteniendo conversaciones con fines electorales. Cabe resaltar que esta firma, que anteriormente estaba encargada de los pasaportes, forma parte de la logística electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.