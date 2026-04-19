Fajardo y López cuestionan a Cepeda por excluir a otros candidatos en debates presidenciales

El anuncio de Iván Cepeda de convocar a debates presidenciales agitó de inmediato el tablero político colombiano. En un giro que no pasó desapercibido, sobre todo porque previamente se había mostrado reacio a estos espacios, el candidato del Pacto Histórico lanzó un reto directo a dos figuras específicas: la senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella.
“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, dijo Cepeda durante un mitin político en Fusagasugá, Cundinamarca.
La propuesta, en principio, apunta a fortalecer el debate democrático. Sin embargo, la selección explícita de interlocutores encendió una discusión sobre quiénes deben, y quiénes no, estar en la conversación pública que definirá el rumbo del país.
Puede leer: “Estamos listos para debatir, ¿y usted?”: respuesta de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a dardo de Iván Cepeda