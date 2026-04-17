“Asistir no es un favor, es un deber con Colombia”: regaño a Cepeda y De la Espriella por ausencia en debates

Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella no asistieron al debate del jueves en Noticias Caracol, en el que sí participaron Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y Roy Barreras. La ausencia de ambos aspirantes fue cuestionada por Juan Roberto Vargas, director del noticiero, quien explicó que De la Espriella alegó “motivos de agenda” para no asistir, mientras que Cepeda comunicó a los organizadores que no participaría. “Asistir no es un favor”, señaló el periodista en vivo. Sobre la inasistencia, Luis Gilberto Murillo, otro candidato, dijo en X: “Totalmente de acuerdo en que debatir es un deber con el país, Juan Roberto . Pero esa responsabilidad también implica abrir el espacio a todas las voces, no solo a unas cuantas. No es coherente hablar de pluralidad mientras se le cierran las puertas a otros candidatos. @juanrobertovarg”. Sobre el aspirante del Pacto Histórico, Vargas dijo: “Invitamos al candidato Iván Cepeda, quien informó que no asistiría. Hubiera sido muy bueno poder tenerlo aquí con nosotros para que hablara de su plan de transición energética y ecológica como necesidad inaplazable”. Lea también: Los que le ‘hablan al oído’ a Cepeda y el petrista cuestionado de La U que lo defiende Agregó que su asistencia era clave para tratar distintos temas, entre ellos la prohibición del fracking, la transición energética, las economías verdes y “la reducción en cincuenta y uno por ciento de las emisiones de gases efecto invernadero, que están en su propuesta de campaña”.

Frente al candidato que cuenta con el respaldo de Salvación Nacional, el comunicador dijo: “También invitamos al candidato a Abelardo De la Espriella, quien nos aseguró que por motivos de agenda no podría asistir. También una lástima que no hubiera asistido, para que nos hablara de sus propuestas de sí al fracking, sí a la exploración, sí a la explotación responsable, sí a la protección de los páramos, transformación del sistema eléctrico para bajar las tarifas en ese servicio”. No se pierda: De la Espriella pasó de elogiar a Uribe a que el expresidente lo “regañe” Después de informar sobre la ausencia de ambos en el debate, el periodista fue duro al advertir que “realizar este tipo de debates es una responsabilidad con nuestra audiencia, con el país y con la democracia. Asistir no es un favor a este medio, es un deber con la ciudadanía y con Colombia”. Agregó que “quien aspira a gobernar este país debe estar dispuesto a responder preguntas en público y a contrastar sus ideas y sus propuestas con sus contendores. La democracia no solo se ejerce en las urnas o en la plaza pública, también se ejerce cuando se confrontan las ideas”.

Así va la carrera presidencial

La última encuesta de AtlasIntel muestra una tendencia que podría cambiar la carrera presidencial en las próximas semanas: la candidata Paloma Valencia saltó de 3,4% a 22,9% de intención de voto entre febrero y abril, un crecimiento que los dos punteros no han podido equiparar. El sondeo marca una suerte de estancamiento para el otro contendor de la derecha, Abelardo de La Espriella, quien tuvo su pico máximo el 25 de febrero, con 31,9%, mientras que ahora está en 27,2%. Iván Cepeda, por su parte, tiene un alza leve en las últimas mediciones, pues solo creció tres puntos desde hace dos meses, lo que podría implicar que está llegando a su techo de intención de voto. Le puede interesar: Fact check | Algo no cuadra en las cuentas de la campaña Cepeda Otro resultado interesante de la muestra es que, en una eventual segunda vuelta, tanto De la Espriella como Valencia le ganarían a Cepeda. La encuesta para Semana reveló que el abogado obtendría el 48,8 % frente al 39,8 % de Cepeda. Valencia, por su parte, ganaría con un 47,1 % frente a un 39,6 % de Cepeda. El candidato del Pacto Histórico derrotaría a Sergio Fajardo con el 38,3 % contra el 37,4 %, respectivamente. A su vez, si De la Espriella enfrentara a Fajardo, lo derrotaría con un 42,4 % contra un 20,9 %. Lea también: Las movidas electorales de la derecha y el centro: ¿en qué están Paloma, Abelardo, Roy y Fajardo? Frente a la intención de voto de primera vuelta, parece ser una carrera de los tres punteros: en el cuarto lugar está Sergio Fajardo con 5,1 %, a casi 20 puntos de Valencia. Después aparece Claudia López, con 1 %, es decir, la candidata no supera el margen de error del estudio. La encuesta fue realizada entre el 6 y el 9 de abril, a través de la metodología Random Digital Recruitment o Reclutamiento Digital Aleatorio (Atlas RDR). En total fueron encuestadas 3.617 personas de todas las regiones del país, con un margen de error del 2% y un nivel de confianza de 95 %.

FB31306074