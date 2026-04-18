Tras negarse varias veces a enfrentarse en público con los otros candidatos, ahora Cepeda pide debate, pero bajo sus condiciones

Los debates presidenciales durante este campaña electoral han sido, si se quiere, más llamativos por algunas ausencias que por las propuestas de los mismos candidatos. Uno de los que se ha negado públicamente a participar de ellos es Iván Cepeda, aspirante por el Pacto Histórico, quien ha defendido a capa y espada que su campaña es “sin shows ni estridencias”.

Sin embargo, y después de tantos meses marcados por su nula participación en debates públicos, en las últimas horas en medio de un discurso político desde Fusagasugá, Cundinamarca, el candidato presidencial retó a Paloma Valencia, candidata por el Centro Democrático, y a Abelardo de la Espriella, aspirante por el movimiento Defensores de la Patria, a sostener debates directos, pues según él, las campañas de ambos han estado marcadas por la mentira y el ataque sin fundamento.

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“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, dijo Cepeda en su discurso.

Adicionalmente, señaló que urge definir el rumbo de la nación entre dos visiones: optar por la profundización del cambio social por la vida, o volver atrás, cuando la pobreza y la violencia predominaban, según su versión, en el pueblo colombiano.

Cepeda dijo también que no va a prestarse a la manipulación mediática y a la política del espectáculo, y que a partir de ahora se definirán los escenarios idóneos para sostener debates equitativos con moderadores pertinentes.

“Así que llegó la hora en la que vamos a pasar del cómodo ejercicio que han practicado la candidata Valencia y el candidato De La Espriella de calumniar, insultar y agredir, a debatir, a fondo, al debate conceptual, argumentativo, estructurado, sobre ideas y propuestas”, agregó el aspirante presidencial por el Pacto Histórico.

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Finalmente en su discurso, y con el objetivo de proteger el Páramo de Sumapaz, Cepeda dijo que avanzará en la aprobación de las zonas de reserva campesina de San Bernardo, Pasca y Fusagasugá.