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Tras negarse varias veces a enfrentarse en público con los otros candidatos, ahora Cepeda pide debate, pero bajo sus condiciones

El candidato presidencial por el Pacto Histórico señala que es momento de debatir, sin los ataques ni calumnias que ha recibido por parte de los otros dos punteros en las encuestas.

  • Iván Cepeda, Abelardo de La Espriella y Paloma Valencia, candidatos presidenciales. FOTO: El Colombiano
    Iván Cepeda, Abelardo de La Espriella y Paloma Valencia, candidatos presidenciales. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
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hace 1 hora
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Los debates presidenciales durante este campaña electoral han sido, si se quiere, más llamativos por algunas ausencias que por las propuestas de los mismos candidatos. Uno de los que se ha negado públicamente a participar de ellos es Iván Cepeda, aspirante por el Pacto Histórico, quien ha defendido a capa y espada que su campaña es “sin shows ni estridencias”.

Sin embargo, y después de tantos meses marcados por su nula participación en debates públicos, en las últimas horas en medio de un discurso político desde Fusagasugá, Cundinamarca, el candidato presidencial retó a Paloma Valencia, candidata por el Centro Democrático, y a Abelardo de la Espriella, aspirante por el movimiento Defensores de la Patria, a sostener debates directos, pues según él, las campañas de ambos han estado marcadas por la mentira y el ataque sin fundamento.

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“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, dijo Cepeda en su discurso.

Adicionalmente, señaló que urge definir el rumbo de la nación entre dos visiones: optar por la profundización del cambio social por la vida, o volver atrás, cuando la pobreza y la violencia predominaban, según su versión, en el pueblo colombiano.

Cepeda dijo también que no va a prestarse a la manipulación mediática y a la política del espectáculo, y que a partir de ahora se definirán los escenarios idóneos para sostener debates equitativos con moderadores pertinentes.

“Así que llegó la hora en la que vamos a pasar del cómodo ejercicio que han practicado la candidata Valencia y el candidato De La Espriella de calumniar, insultar y agredir, a debatir, a fondo, al debate conceptual, argumentativo, estructurado, sobre ideas y propuestas”, agregó el aspirante presidencial por el Pacto Histórico.

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Finalmente en su discurso, y con el objetivo de proteger el Páramo de Sumapaz, Cepeda dijo que avanzará en la aprobación de las zonas de reserva campesina de San Bernardo, Pasca y Fusagasugá.

¿Cepeda le teme a algo en los debates?

Esa es la pregunta que muchos de los colombianos, e incluso algunos de sus simpatizantes, se hacen a diario teniendo en cuenta que el candidato ha optado por apartarse de estos escenarios, al menos antes de la primera vuelta.

Sin embargo, el hecho de que ahora salga a invitar a debate a sus dos máximos contendientes políticos es quizá curioso y hasta sorprendente, pues hace apenas unos días no estuvo presente en el debate que realizó Noticias Caracol, en el que sí se presentaron Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y Roy Barreras. Otro que no participó fue Abelardo de La Espriella, quien alegó que no pudo “por motivos de agenda”.

Sobre el aspirante del Pacto Histórico, Juan Roberto Vargas, director del noticiero, dijo: “Invitamos al candidato Iván Cepeda, quien informó que no asistiría. Hubiera sido muy bueno poder tenerlo aquí con nosotros para que hablara de su plan de transición energética y ecológica como necesidad inaplazable”.

Agregó que su asistencia era clave para tratar distintos temas, entre ellos la prohibición del fracking, la transición energética, las economías verdes y “la reducción en cincuenta y uno por ciento de las emisiones de gases efecto invernadero, que están en su propuesta de campaña”.

Los motivos para que Cepeda no haya asistido hasta ahora a los debates pueden ser varios. Expertos coinciden, principalmente, en que la estrategia apunta a no poner en riesgo su posición en las encuestas, donde lidera la intención de voto. Pero también a evitar escenarios en los que deba responder por los escándalos del gobierno de Gustavo Petro, al que representa como continuidad.

¿Cómo va la carrera por la presidencia?

La última encuesta de AtlasIntel muestra una tendencia que podría cambiar la carrera presidencial en las próximas semanas: la candidata Paloma Valencia saltó de 3,4% a 22,9% de intención de voto entre febrero y abril, un crecimiento que los dos punteros no han podido equiparar.

El sondeo marca una suerte de estancamiento para el otro contendor de la derecha, Abelardo de la Espriella, quien tuvo su pico máximo el 25 de febrero, con 31,9%, mientras que ahora está en 27,2%.

Iván Cepeda, por su parte, tiene un alza leve en las últimas mediciones, pues solo creció tres puntos desde hace dos meses, lo que podría implicar que está llegando a su techo de intención de voto.

Respecto a las recientes declaraciones de Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella dijeron que están listos para debatir y exponer sus ideas a pleno, pero, ¿será que ahora sí se van a concertar debates en los que participen los 3, que, por cierto, es lo que tanto esperan sus simpatizantes?

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