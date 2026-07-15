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Dos policías y una civil fueron asesinados por ataque con explosivos del ELN en Arauca: otros 9 uniformados están heridos

La comunidad de Betoyes se encuentra de luto tras el ataque a la subestación de Policía del municipio. Los patrulleros asesinados fueron Adrián Stiven Riascos y Omar Alexander España Vásquez. La mujer estaba herida y falleció en el hospital, pero aún no se conoce su nombre. Esto se sabe.

  • Los dos uniformados murieron en la estación tras el ataque. FOTO: POLICÍA NACIONAL
    Los dos uniformados murieron en la estación tras el ataque. FOTO: POLICÍA NACIONAL
El Colombiano
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hace 4 horas
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En la tarde del 14 de julio, una explosión sembró el miedo en Betoyes, Arauca. En los videos quedó registrada la magnitud de los hechos: la subestación de Policía del municipio quedó destrozada en medio del humo. Aquel atentado dejó dos uniformados muertos, una civil herida que falleció en el hospital y, actualmente, otros nueve civiles y uniformados que luchan por su vida en el centro médico.

Aquel cruel hecho se le atribuye al ELN, específicamente al Frente de Guerra Oriental. Aquella organización no solo tiene el control de Arauca sino que extiende su brazo armado hacia la frontera con Venezuela.

Por el momento solo se conoce la identidad de los dos uniformados fallecidos. Se trata de los jóvenes Adrián Stiven Riascos y Omar Alexander España Vásquez; sus familias ya recibieron el pésame por parte de la Policía y el Ejército Nacional. La identidad de la civil aún permanece bajo reserva.

“Reiteramos nuestro compromiso de desplegar todas las capacidades institucionales en articulación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación para dar con los responsables de este doloroso hecho”, aseguraron las autoridades.

En el comunicado, además, añadieron que ya se adelantan acciones para asegurar la zona y garantizar el avance de las investigaciones pertinentes para poder ubicar a los responsables.

El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, aseguró:

“La vida de nuestros patrulleros de policía Adrián Stiven Riascos Valencia y Omar Alexander España Vásquez fue arrebatada por criminales en un vil y despiadado ataque contra la Subestación de Policía Betoyes, hecho que también cobró la vida de una ciudadana y dejó nueve uniformados heridos, entre ellos un soldado profesional”.

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Los heridos, dijo, están siendo atendidos en el centro médico más cercano. Sin embargo, no se conocen detalles sobre el estado de salud de cada uno.

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“Rechazo este acto con total contundencia. La vida de mis policías, soldados y de todos los colombianos se respeta; no existe justificación alguna para sembrar terror y dolor (...) Solidaridad con sus respetadas familias, a quienes acompañamos en este difícil momento”, añadió.

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