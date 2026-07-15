Dos policías y una civil fueron asesinados por ataque con explosivos del ELN en Arauca: otros 9 uniformados están heridos

En la tarde del 14 de julio, una explosión sembró el miedo en Betoyes, Arauca. En los videos quedó registrada la magnitud de los hechos: la subestación de Policía del municipio quedó destrozada en medio del humo. Aquel atentado dejó dos uniformados muertos, una civil herida que falleció en el hospital y, actualmente, otros nueve civiles y uniformados que luchan por su vida en el centro médico. Aquel cruel hecho se le atribuye al ELN, específicamente al Frente de Guerra Oriental. Aquella organización no solo tiene el control de Arauca sino que extiende su brazo armado hacia la frontera con Venezuela.

Por el momento solo se conoce la identidad de los dos uniformados fallecidos. Se trata de los jóvenes Adrián Stiven Riascos y Omar Alexander España Vásquez; sus familias ya recibieron el pésame por parte de la Policía y el Ejército Nacional. La identidad de la civil aún permanece bajo reserva. “Reiteramos nuestro compromiso de desplegar todas las capacidades institucionales en articulación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación para dar con los responsables de este doloroso hecho”, aseguraron las autoridades.