Ataque con drones dejaron un herido y más de 90 desplazados en vereda de Briceño, Antioquia

Entre cinco y seis drones fueron vistos sobrevolando en las últimas horas por el corregimiento Las Auras, en la ruralidad de Briceño, en medio de las confrontaciones entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Una de estas aeronaves no tripuladas soltó un artefacto sobre el parque de este sector, dejando una persona lesionada y obligando, de nueva cuenta, a desplazarse a otras 90.
Desde la tarde del pasado lunes festivo, estas estructuras armadas intensificaron sus confrontaciones en este sector, en el cual se disputan el control territorial, situación que llevó a que las disidencias usaran drones para atemorizar a los del Clan del Golfo, situación que también generó pánico entre la población civil de la zona.