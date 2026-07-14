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Le dieron domiciliaria al policía sospechoso de estafar a 13 compañeros en Chocó con préstamos fraudulentos

Según la Fiscalía, a varios de los afectados les terminaron embargando el 25% de sus salarios.

  • El subintendente Yeison Andrés Mosquera Moreno fue capturado por el CTI de la Fiscalía la semana pasada. FOTO: CORTESÍA DE LA FISCALÍA.
    El subintendente Yeison Andrés Mosquera Moreno fue capturado por el CTI de la Fiscalía la semana pasada. FOTO: CORTESÍA DE LA FISCALÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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A pesar de estar implicado en una supuesta estafa contra 13 de sus compañeros, un suboficial de la Policía de Chocó recibió el beneficio de la detención domiciliaria por parte de un juzgado de control de garantías.

El imputado es el subintendente Yeison Andrés Mosquera Moreno, en un proceso penal en el que también está involucrada la civil Luz Miryam Marulanda Moreno.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, ambos habrían diseñado “un mecanismo fraudulento de créditos dirigido a integrantes de la Policía Nacional en Cértegui, Chocó”.

El ente acusador detalló que varios policías pidieron préstamos de baja cuantía a su colega, quien al parecer les decía que los tramitaría ante una cooperativa para darles mayores beneficios crediticios.

El sospechoso al parecer “les exigía suscribir letras de cambio en blanco como respaldo. No obstante, una vez saldadas las deudas, algunos de estos títulos valores no eran restituidos y, por el contrario, habrían sido diligenciados con montos superiores a los inicialmente convenidos”.

Las letras fueron endosadas a una cooperativa sin domicilio conocido, que demandó a los policías por la mora, a tal punto de que a varias de las víctimas les embargaron hasta el 25% de los salarios.

“En este entramado Marulanda Moreno figuraba como acreedora inicial en varios de los documentos utilizados para respaldar los cobros”, acotó la Fiscalía.

Durante la audiencia, el fiscal del caso reiteró que “los demandados manifestaron no conocer a sus demandantes y no haber suscrito ningún título valor. La prueba grafológica afirma que no hay uniprocedencia entre la firma de las víctimas del proceso y las que están consignadas en el título valor”.

Esto implica que pudo haber una falsificación de por medio.

A los dos implicados les imputaron cargos por fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito, pero el juzgado consideró que no era necesario enviarlos a la cárcel.

Ambos quedaron con detención domiciliaria mientras continúa la investigación. El ente acusador cuenta con un mes para recolectar más evidencias y formular el escrito formal de acusación.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cómo habría funcionado la presunta estafa contra los policías en Chocó?
Según la Fiscalía, el subintendente Yeison Andrés Mosquera Moreno habría ofrecido gestionar préstamos a través de una supuesta cooperativa para obtener mejores condiciones de crédito. Como respaldo, les pedía a sus compañeros firmar letras de cambio en blanco, que presuntamente fueron diligenciadas posteriormente con valores superiores a los acordados y utilizadas para iniciar cobros judiciales.
¿Por qué a varios policías les embargaron parte de su salario?
De acuerdo con la investigación, las letras de cambio fueron endosadas a una cooperativa sin domicilio conocido, que presentó demandas por supuesta mora en el pago. Como resultado de esos procesos judiciales, a varias de las víctimas les embargaron hasta el 25% de sus salarios.
¿Qué delitos les imputaron a los dos investigados?
La Fiscalía les imputó los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la imputación no equivale a una condena y el proceso penal continúa en etapa de investigación.
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