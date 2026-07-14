Le dieron domiciliaria al policía sospechoso de estafar a 13 compañeros en Chocó con préstamos fraudulentos

A pesar de estar implicado en una supuesta estafa contra 13 de sus compañeros, un suboficial de la Policía de Chocó recibió el beneficio de la detención domiciliaria por parte de un juzgado de control de garantías.

El imputado es el subintendente Yeison Andrés Mosquera Moreno, en un proceso penal en el que también está involucrada la civil Luz Miryam Marulanda Moreno.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, ambos habrían diseñado “un mecanismo fraudulento de créditos dirigido a integrantes de la Policía Nacional en Cértegui, Chocó”.

El ente acusador detalló que varios policías pidieron préstamos de baja cuantía a su colega, quien al parecer les decía que los tramitaría ante una cooperativa para darles mayores beneficios crediticios.