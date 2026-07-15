Alexandra Falla Zerrate, nueva ministra TIC designada por Abelardo, ¿de quién se trata?

El presidente electo designó a Alexandra Falla Errate como la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Con su llegada, se espera que el despacho quede a cargo de agendas como el cierre de brechas de conectividad, la modernización del Estado y el fortalecimiento del talento tecnológico colombiano. Falla es comunicadora social, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías, con trayectoria en televisión, cine, radio y entornos digitales. Cuenta con más de 30 años de experiencia. El anuncio lo presentó Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X.

“La tecnología también tendrá rostro de mujer, liderazgo y visión de futuro”, así fue como el presidente electo presentó a Zerrate. Además, señaló que es “hija de migrantes y de la provincia. Formada por una madre guerrera, una abuela amorosa y una hija que es el motor de su vida. Una mujer que hizo de la disciplina, los valores y el conocimiento su camino para servir a Colombia”. Su ministerio tiene una misión clave, tal cual lo expresó el presidente electo, de asumir la tarea de convertir la innovación en una herramienta de productividad, seguridad y generación de oportunidades, en momentos en que el sector TIC enfrenta desafíos. En los que se destacan aspectos como la administración del espectro radioeléctrico y la implementación de la reciente resolución que fijó el tope máximo de espectro para servicios móviles, expedida por la actual ministra, Carina Murcia.

El nombramiento se da en la recta final del proceso de conformación del gabinete del presidente electo, que hasta el momento ha oficializado 14 de los 18 ministerios que integrarán su administración a partir del 7 de agosto. Antes de esta designación, el Ministerio TIC figuraba entre las cinco carteras pendientes, junto con Salud, Trabajo, Cultura y Ciencia, Tecnología e Innovación. La definición de estos cargos ha estado marcada además por la exigencia legal de paridad de género: con cuatro ministerios ya asignados a mujeres —entre ellos Transporte, Educación, Deporte y Minas y Energía—, De la Espriella debía completar con mujeres las carteras restantes para cumplir con el umbral establecido por la ley. El equipo ministerial del gobierno entrante se ha ido definiendo por tandas en las últimas semanas. Entre los nombres ya confirmados están Rodrigo Lara Restrepo en el Ministerio del Interior, Miguel Gómez Martínez en Hacienda, el general (r) Jorge Eduardo Mora en Defensa, Fabio Arjona Hincapié en Ambiente, Omar Bula Escobar en Relaciones Exteriores, Indalecio Dangond Baquero en Agricultura, Iván Cancino en Justicia, Elsa Noguera en Transporte, Viviane Morales en Educación, Mauricio Gómez Amín en Comercio, Jaime Andrés Beltrán en Vivienda, Juliana Gutiérrez en Deporte y, más recientemente, María Nohemi Arboleda en Minas y Energía. Lea también: ¿El presidente De la Espriella podrá despachar, como quiere, desde Barranquilla? Bloque de preguntas y respuestas: