Alexandra Falla Zerrate, nueva ministra TIC designada por Abelardo, ¿de quién se trata?

El presidente electo designó a Alexandra Falla Errate como la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Con su llegada, se espera que el despacho quede a cargo de agendas como el cierre de brechas de conectividad, la modernización del Estado y el fortalecimiento del talento tecnológico colombiano.
Falla es comunicadora social, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías, con trayectoria en televisión, cine, radio y entornos digitales. Cuenta con más de 30 años de experiencia.
El anuncio lo presentó Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X.