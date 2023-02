“Día 21 de febrero, 2023, soy el sargento viceprimero Libey Danilo Bravo, cédula de ciudadanía 522865. Quiero saludar a mi familia, a mí mamá, a mis hermanos, mi hijo, mi esposa, mis amigos. Al señor comandante del batallón, teniente coronel Pablo Enrique Cárdenas, que me encuentro retenido por el Frente de guerra Oriental, me encuentro bien de salud, me encuentro comiendo bien, durmiendo bien. También decirle a Ejército que procurar no adelantar muchas acciones militares debido a que eso va en contra de mi integridad física, y eso pone en riesgo mi vida”, aseguró Bravo.

Esta es la primera muestra de vida que envía el grupo armado a su familia y el país, la que había prometido a través de un comunicado enviado a la Defensoría del Pueblo.

Lea también: Secuestro de un sargento en Arauca pone a tambalear los diálogos de paz con el ELN

Así mismo, en días recientes, Antonio García, comandante del ELN, reveló que el sargento será liberado “en algún momento”. Mientras tanto, continuará como “prisionero de guerra”.

“El sargento Libey Danilo Bravo, capturado por el ELN en Arauca, es un prisionero de guerra, se respeta su estatus de prisionero y sus derechos de víctima, tal como lo establece el DIH. Será liberado con vida y con respeto a su integridad y dignidad”, escribió García en su cuenta de Twitter.