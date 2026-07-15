Colombia abrirá embajada en Jerusalén y eliminará requisito de visa con Israel

Siguiendo sus promesas de campaña, el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella dio un nuevo paso en el restablecimiento de las relaciones con Israel. Lea también: José Manuel Restrepo ya se reunió con Marco Rubio en Washington, ¿de qué hablaron? Tras un encuentro entre el canciller designado, Omar Bula, y el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, ambos países acordaron la apertura de una embajada de Colombia en Jerusalén y el inicio del proceso para eliminar el requisito de visa entre los dos Estados. Cabe señalar que antes Colombia contaba con una embajada en Tel Aviv y un consulado en la ciudad de Ramat Gan. “Me alegró reunirme en Washington con Omar Bula, el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Esbozamos un mapa de ruta detallado para la reanudación plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre los países, inmediatamente después de la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella”, señaló Sa’aar.

¿Cómo funciona la visa para llegar a Israel?

Hasta mediados de 2025, los colombianos podían viajar a Israel por turismo sin necesidad de visa para estancias de hasta 90 días. Bastaba con presentar un pasaporte vigente y, al ingresar, las autoridades migratorias otorgaban un permiso de permanencia por tres meses. Sin embargo, el escenario cambió tras el deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Como consecuencia de la ruptura, Israel comenzó a exigir, desde el 14 de mayo de 2025, la visa de turismo B-2 a los ciudadanos colombianos. Para obtenerla, los solicitantes deben agendar una cita presencial en la sección consular, pagar una tarifa de 120.000 pesos el día de la entrevista y presentar un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, extractos bancarios de los últimos tres meses, certificación laboral o de estudios, reserva de alojamiento, seguro médico internacional y dos fotografías tamaño 5x5 centímetros con fondo blanco. La respuesta del Gobierno colombiano llegó dos semanas después. En julio de 2025, la Cancillería adoptó una medida de reciprocidad y comenzó a exigir visa a los ciudadanos israelíes que quisieran ingresar al país para estancias de corta duración. El trámite debía realizarse de manera virtual a través de la plataforma de la Cancillería, que contaba con un plazo de hasta 30 días calendario para aprobar o negar la solicitud una vez realizado el pago correspondiente al estudio de la visa. Estos trámites, en teoría, serían los que se eliminarían entre ambos países. Sin embargo, aún está por verse cómo se hará oficial el tema a partir del 7 de agosto.

Así se rompieron las relaciones con Israel

La decisión representa un cambio significativo en la política exterior colombiana frente a Israel. Colombia rompió relaciones diplomáticas oficiales con ese país el 2 de mayo de 2024, por orden del presidente saliente Gustavo Petro. El deterioro de las relaciones entre Colombia e Israel comenzó tras el estallido de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, cuando el entonces presidente Gustavo Petro llamó a consultas a la embajadora colombiana en Tel Aviv, Margarita Manjarrez. Meses después, en 2024, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas al calificar de “genocidio” la ofensiva del gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza.

En junio de ese mismo año también se produjo la salida del embajador de Israel en Bogotá, aunque se mantuvieron de forma temporal las funciones comerciales y consulares mínimas. Finalmente, tras la interceptación por parte de tropas israelíes en octubre de 2025 a la flotilla humanitaria Global Sumud, en la que fueron detenidas activistas colombianas, Petro ordenó la expulsión del personal diplomático y económico israelí que permanecía en el país y dio por terminado el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. ”Nuestros países nombrarán de inmediato (luego del 7 de agosto) a sus respectivos embajadores. Recordemos que ambos se retiraron en junio de 2024”, recordó el canciller israelí. El anuncio fue relevante, pues durante décadas Colombia fue uno de los principales aliados de Israel en la región. Israel se convirtió en un proveedor crucial de equipo militar, aviones de combate, fusiles y sistemas de inteligencia para las Fuerzas Militares colombianas. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entró en vigor en 2020 bajo el mandato de Iván Duque, quien además inauguró una oficina de innovación de Colombia en Jerusalén. Siga leyendo: Colombianos con visas de migrantes aprobadas piden ayuda a Abelardo para destrabar procesos en EE. UU. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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