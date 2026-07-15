Valentina Rico, la artista paisa que sobrevivió a dos ACV, escribe para grandes artistas y acaba de lanzar un disco

La cantautora paisa Valentina Rico se preguntó, antes de hacer este nuevo disco, cómo sonarían esas canciones ideales para oír mientras se disfruta de un atardecer. Quería hacer un segundo disco, luego de haber tenido dos episodios de accidente cerebrovascular (ACV). El resultado fue Florida Sunset, un álbum escrito en la piscina de su casa, entre amigos, atardeceres y recuerdos. Puede leer: Karol G revela las invitadas especiales de lujo en su gira ‘Viajando por el Mundo Tour’ “Mi primer álbum fue como un diario de lo que me iba pasando, sobre todo en lo desafortunado del amor. Para este segundo disco se me ocurrió empezar a contar las historias de mis amores de verano, quería algo muy de vacaciones y ahí nació Florida Sunset y a partir de ese concepto creamos las canciones, en la piscina de mi casa, con mis amigos y muy orgánicamente”. Pero antes de hablar del disco, conozcamos la historia de Valentina.

La historia de Valentina Rico

Valentina Rico nació y se crió en Medellín, y desde niña tenía claro que quería ser compositora. “Desde niña estuve en una academia musical en Medellín, tenía mi banda y empecé con esa idea de ser cantante. Además, me gustaba demasiado la composición. Mi primer crush fue uno de los integrantes de mi banda y le escribí mi primera canción a él cuando tenía 11 años. Se la mostré a mis papás, a mis profesores y la grabamos, fue mi primera vez en un estudio. Desde ese momento supe que quería escribir canciones por el resto de mi vida”. Desde muy joven se fue a estudiar a Nashville, por su amor al country, luego se fue a Miami con la oportunidad de empezar a escribir para otros artistas. “Me firmó Sony como compositora y ahí empecé a meterme en sesiones”. Le puede interesar: Entre el rap y el reguetón: así suenan The Colombians Escribiendo canciones siempre para otros, sus letras han hecho parte de melodías de Aitana, Lola Índigo, David Bisbal, Luis Fonsi, Fanny Lu, Morat y Diego Torres, por mencionar algunos. Componer para otros es algo que fluye muy fácil para ella, “es un proceso superinteresante. Generalmente cuando escribo para otras personas voy a las sesiones con los artistas y me concentro en lo que ellos quieran, el género, la temática y me meto en la cabeza de ellos. Accedo a mis propios recuerdos, a mis propias historias y claro, uso todo eso para escribir la canción. Ahora, para mi proyecto, generalmente creo un tema primero”. Y así, mientras escribía para otros, nació paralelamente su propuesta como solista y un primer disco grabado en 2023, Si Te Soy Sincera. Ahora con Florida Sunset quiere conquistar con su pop creativo. “Conté con mis amigos para este disco, gente increíble en la industria”. Para este álbum trabajó con Joel Iglesias, como productor; y en las composiciones contó con Omar K11, Essa Gante, Diego Contento, Nabález, Mango, Stevie Marcs, León Yamil y Los Puche. “Fue una bendición tener a toda esta gente aquí trabajando conmigo, haciendo mi música”, precisó.

Valentina Rico se siente además muy afortunada tras sobrevivir a dos episodios de ACV, “fue todo inesperado e inexplicable. Yo tenía 28 años y nunca supimos realmente porque pasó. Fueron meses muy duros para mí en donde tuve además mucho miedo. Sentí que me iba a morir, pero por otro lado fue un despertar lindo, tuve muchísima gente que estuvo ahí para ayudarme, mis colegas de la música, mis amigos de toda la vida, mis papás fueron un pilar increíble, mi mamá me cuidó todo el tiempo”. Puede leer: La noche en que Jon Bon Jovi venció el silencio: crónica del regreso de la banda a los escenarios En ningún momento pensó en dejar de escribir o retirarse. Aprendió que hay que balancear más la vida, que también hay que sacar momentos para uno mismo, para parar tanta actividad y ahora prioriza el descanso, por ejemplo. Entre sus planes para este año está el venir a Colombia, hacer conciertos en vivo con Florida Sunset y pasar por Medellín para nutrirse de la energía de la tierrita y por qué no, también cantar en su ciudad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: